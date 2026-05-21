Descarta Presidencia riesgos por orden de Trump sobre remesas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno no observa, por ahora, un riesgo importante para el envío de remesas a México tras la orden impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que obliga a los bancos a reforzar la vigilancia sobre transferencias internacionales.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria federal explicó que la Secretaría de Hacienda ya revisa el alcance de la medida y adelantó que el nuevo embajador mexicano en Washington, Roberto Lazzeri, sostendrá conversaciones con autoridades estadounidenses para aclarar las implicaciones del decreto.

“Hasta ahora no vemos un gran riesgo, pero de todas maneras es importante hacer el análisis”, afirmó Sheinbaum

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Hacienda revisa el alcance de la medida

Detalló que el gobierno mexicano busca conocer con precisión cómo operará el mecanismo anunciado por Trump y si podría afectar a mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos.

“¿Qué es lo que plantea? Que tiene que investigarse un número a través del cual las personas que no tienen documentos en Estados Unidos puedan abrir una cuenta o tener un envío”, explicó.

Sin embargo, sostuvo que la mayoría de la comunidad mexicana radicada en Estados Unidos cuenta con documentación legal, por lo que descartó un impacto generalizado en el envío de recursos hacia México.

“El 95% de las personas, ya sea que nacieron en México o son hijos de mexicanos en segunda o tercera generación, la gran mayoría tienen papeles”, subrayó.

Indicó que de los aproximadamente 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, alrededor de cuatro millones carecen de documentos migratorios, aunque muchos de ellos tienen más de una década residiendo en ese país.

México pedirá claridad al Departamento del Tesoro

Sheinbaum confirmó que el Gobierno de México solicitará información más precisa a las autoridades estadounidenses para evitar incertidumbre entre las familias que dependen de las remesas.

“Se está haciendo el análisis de qué posibles implicaciones pueda tener para el envío de recursos a sus familias y también la solicitud al Departamento del Tesoro para que pueda ser mucho más claro”, comentó.

La jefa del Ejecutivo también respondió a quienes consideran que la medida representa una forma de presión o acoso contra la comunidad migrante mexicana.

“Tiene que ver con una visión del gobierno de los Estados Unidos, con la que no coincidimos”, declaró.

Durante su intervención, defendió la aportación económica y social de los migrantes mexicanos en territorio estadounidense, a quienes calificó como pieza fundamental en distintos sectores productivos.

“Las mexicanas y los mexicanos que están en Estados Unidos (...) son parte de la vida económica, cultural y social de los distintos estados”, afirmó.

Incluso aseguró que, si la comunidad mexicana en Estados Unidos fuera considerada como una economía independiente, tendría dimensiones globales.

“Representan la sexta economía mundial en Estados Unidos. O sea, si se tomara como una economía lo que generan, pues es de ese tamaño”, sostuvo.

Migración hacia EUA cayó 97.5%, asegura Sheinbaum

La titular del Poder Ejecutivo Federal aprovechó para destacar que la migración de mexicanos hacia Estados Unidos ha disminuido de manera importante desde finales de 2022.

Según explicó, el flujo migratorio cayó 97.5% gracias a acuerdos bilaterales y a programas enfocados en la generación de empleo y apoyo social dentro de México.

También recordó que gran parte del incremento migratorio registrado en años recientes correspondió a personas de otras nacionalidades que utilizaban territorio mexicano como ruta hacia Estados Unidos.

Finalmente, reiteró que su administración mantiene programas de apoyo para personas deportadas y defendió la cooperación internacional para atender las causas estructurales de la migración.

“Nuestra visión es que la cooperación para el desarrollo es lo mejor para evitar la migración”, concluyó.

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