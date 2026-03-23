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Coahuila

Detienen a 29 personas en operativos en Ramos Arizpe

Acciones coordinadas entre fuerzas de seguridad buscan reforzar la vigilancia y prevenir delitos en el municipio, detuvieron a un total de 29 personas

  • 23
  • Marzo
    2026

Un total de 29 personas fueron detenidas durante operativos de seguridad realizados en distintos sectores de Ramos Arizpe, como parte de acciones coordinadas entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, las detenciones corresponden a diversas faltas administrativas, por lo que los involucrados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para determinar su situación legal.

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En los operativos participaron elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal, Policía de Acción y Reacción, así como agentes de la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal.

Las acciones forman parte de un esquema de vigilancia permanente enfocado en la prevención del delito y el fortalecimiento de la presencia policial en el municipio.

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Autoridades municipales señalaron que estos operativos se mantienen de manera continua con el objetivo de reforzar la seguridad y preservar el orden en la ciudad, mediante coordinación interinstitucional y despliegues estratégicos en zonas de atención prioritaria.

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