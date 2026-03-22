Fallece Alberto 'Shamuko' Villarreal, impulsor del ciclismo en NL

La comunidad ciclista en Nuevo León está de luto.

Este domingo falleció a los 76 años Alberto "Shamuko" Villarreal González, empresario, filántropo y figura que dedicó su vida a la promoción del deporte y la fotografía.

El deceso de Villarreal ocurrió tras complicaciones derivadas de un atropello sufrido mientras se ejercitaba en la avenida Morones Prieto.

De acuerdo con testigos, Villarreal, durante el trayecto, cayó hacia los carriles de circulación vehicular, donde fue arrollado por un automovilista que, tras el impacto, huyó del lugar.

El presunto responsable del accidente se dio a la fuga, dejando al ciclista con una fractura de cadera. "Shamuko" fue trasladado al hospital Zambrano Hellion, donde sufrió un paro cardíaco durante la intervención quirúrgica necesaria para su recuperación.

Originario de Coahuila, Villarreal adoptó a Monterrey como su hogar desde su etapa estudiantil, cursando la preparatoria y su carrera profesional en el Tec de Monterrey.

Su icónico apodo, "Shamuko", fue una herencia familiar nacida de una variante ortográfica de la palabra "chamuco" utilizada por su hermano.

En el ámbito profesional, destacó como un hábil fotógrafo comercial y dirigió su propio despacho de comunicación, combinando su ojo artístico con su pasión por el dinamismo de la ciudad.

Como deportista, "Shamuko" fue un pionero. Integrante del histórico grupo Biscauch, junto a figuras como Ricardo Guerra, David Martínez y Julio Romero, Villarreal no solo recorrió miles de kilómetros, sino que se convirtió en un mentor incansable.

Fue pieza clave en los inicios de Raúl Alcalá, acompañándolo como su representante en el salto al profesionalismo e incluso cubriendo el Tour de Francia en 1989.

Organizó eventos recaudatorios para que jóvenes promesas pudieran asistir a competencias internacionales.

Villarreal fue consejero de empresas, museos y asociaciones benéficas como el Instituto Nuevo Amanecer, el Centro Eugenio Garza Sada, entre otros.

Le sobreviven sus hijos Érika, Alberto, Gerardo y Martha Celia Villarreal González. La familia ha recibido numerosas muestras de afecto por parte de la comunidad ciclista y empresarial de Nuevo León tras la sensible pérdida.

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