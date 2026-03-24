Impacta en Coahuila la primera ola de calor del año

Durante esta semana, gran parte de Coahuila será afectada por la primera ola de calor de 2026, la cual provocará temperaturas superiores a los 40 grados en distintas zonas del estado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, las áreas más afectadas serán principalmente el norte de la entidad, así como las regiones Carbonífera y Centro.

En la Región Laguna, las temperaturas alcanzarán los 35 grados, mientras que en la Región Sureste la máxima será cercana a los 30 grados. Además, se prevén promedios de 15 grados centígrados durante el amanecer y el anochecer.

Ante este panorama, autoridades de Protección Civil de Coahuila y de la Secretaría de Salud emitieron alertas preventivas, especialmente para las zonas donde el incremento de temperatura será más severo y el termómetro podría alcanzar niveles extremos.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las temperaturas más altas se registrarán en la Región Carbonífera, en municipios como Sabinas, Múzquiz y San Juan de Sabinas, así como en la Región Norte, donde se incluyen Piedras Negras y Acuña.

El promedio esperado para este mes es de 29.8 grados centígrados; sin embargo, las ondas de calor podrían elevar las temperaturas máximas por encima de los 40 grados e incluso hasta los 45 grados en puntos críticos del estado.

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