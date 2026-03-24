Destaca Américo inversión histórica en su cuarto informe

En su cuarto informe de gobierno, el mandatario de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que está cumpliendo su ofrecimiento de transformar el estado.

De entrada, dijo que su estado es el que actualmente tiene liderazgo nacional en vivienda, inversión extranjera, mejoras en seguridad y construcción de puentes, puertos y carreteras.

Ante cientos de invitados especiales como gobernadores, vecinos de diferentes colonias y representantes populares, reunidos en el Polyforum Victoria, de Ciudad Victoria, Villarreal también dijo que la federación invierte miles de millones de pesos en infraestructura y casi $25,000 millones en apoyos sociales.

El mandatario estatal subrayó la solidez económica de la entidad, que cuenta actualmente con una cartera de $433 millones de dólares en inversión extranjera.

“Tamaulipas hoy ocupa el primer lugar nacional en construcción de vivienda, con una proyección de 19,000 unidades en el corto plazo y un plan conjunto con la Federación para alcanzar las 84,000 viviendas".

“Entre los hitos históricos, tenemos el arranque de operaciones del Puerto del Norte en Matamoros, la primera terminal marítima inaugurada en México después de 25 años, lo que potenciará el comercio en toda la región”, indicó.

En materia de infraestructura vial, Villarreal Anaya anunció la entrada en operación de la Autopista Mante-Ocampo-Tula, la cual es obra de alta ingeniería de gran calado, con una inversión superior a los $9,400 millones de pesos y 106 km de longitud.

Esta obra incluye el túnel "Américo Villarreal Guerra", nombre de su padre, de 1.8 km, 40 puentes y un ambicioso programa de reforestación de 470 hectáreas.

En representación de la Presidenta de México, asistió Marath Baruch Bolaños López, Secretario del Trabajo y Previsión Social, y los invitados especiales, en representación de la Secretaría de Gobernación, el subsecretario, Carlos Antonio Vázquez García.

También estuvieron el gobernador de Oaxaca, Salomón Cruz Jara, y representantes de los gobiernos de los estados de Coahuila, Nuevo León, Tlaxcala y Veracruz.

Bienestar social y educación

Uno de los logros más significativos presentados fue la reducción de la pobreza en un 50% entre 2022 y 2024, la cifra más importante en la historia del estado. Además, se reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reflejado en más de $24,540 millones de pesos destinados a programas del bienestar que llegan directamente a las familias tamaulipecas.

En el sector educativo, el gobernador informó sobre la entrega de 1,800 nuevos nombramientos a docentes y directivos. Asimismo, lanzó la "Agenda Tamaulipas Educa", una estrategia a 30 meses para garantizar que todas las escuelas del estado alcancen niveles de excelencia en el aprendizaje.

Compromiso con el campo y el agua

El informe detalló inversiones multianuales por $9,700 millones de pesos para la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026, así como la construcción de la segunda línea del acueducto “Guadalupe Victoria" y una nueva planta potabilizadora.

Ante la contingencia del gusano barrenador, el gobernador aseguró que se actúa con firmeza mediante la liberación de moscas estériles y el refuerzo de puntos de verificación. Hasta el momento, se han neutralizado 31 casos y recuperado tres municipios, manteniendo acciones curativas en las zonas afectadas en coordinación con el Gobierno Federal.

Villarreal destacó que en Ciudad Victoria se trabaja para poner en marcha un sistema de transporte híbrido con una cobertura de 22.6 kilómetros, que conectará los principales puntos de la ciudad y acercará oportunidades a miles de familias.

Esta apuesta no solo transforma la movilidad, también cuida el entorno y fortalece la economía local. Es una visión que pone al centro a las personas, al impulsar un modelo más limpio, eficiente y accesible.

“Invertir en transporte sustentable es construir bienestar. “Es avanzar hacia una mejor calidad de vida hoy, sin comprometer el futuro de las próximas generaciones”, señaló.

Obras

Puerto del Norte en Matamoros: primera terminal marítima inaugurada en México en 25 años.

Autopista Mante-Ocampo-Tula: 106 km de longitud, túnel “Américo Villarreal Guerra”, 40 puentes y programa de reforestación de 470 hectáreas.

Inversión de $433 millones de dólares en cartera de inversión extranjera.

Construcción de 19,000 viviendas con proyección a 84,000 unidades en colaboración con la Federación.

Reducción de la pobreza en 50% entre 2022 y 2024.

Entrega de 1,800 nuevos nombramientos a docentes y directivos.

Implementación de la “Agenda Tamaulipas Educa” a 30 meses para elevar la calidad educativa.

Inversiones de $9,700 millones para tecnificación de distritos de riego y construcción de la segunda línea del acueducto “Guadalupe Victoria” y nueva planta potabilizadora.

Acciones sanitarias contra el gusano barrenador: liberación de moscas estériles y recuperación de tres municipios afectados.

Sistema de transporte híbrido en Ciudad Victoria: 22.6 km de cobertura, conectando puntos estratégicos de la ciudad.

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