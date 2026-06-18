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Coahuila

Detienen a empleada del Tec de Saltillo por fraude

Gissel 'N' fue detenida la mañana de este miércoles, acusada de organizar un esquema de defraudación a través de préstamos fantasma

  • 18
  • Junio
    2026

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a Gissel “N”, empleada del departamento de Servicios Escolares del Instituto Tecnológico de Saltillo, quien es señalada como presunta responsable del delito de fraude en cuantía mayor.

Esta persona fue detenida la mañana de este miércoles, acusada de organizar un esquema de defraudación a través de préstamos fantasmas, con prestanombres y personas que no existen, con lo que habrá defraudado a una cantidad considerable de personas.

De acuerdo con información de la Fiscalía, esta mañana Gissel “N”, de 39 años de edad, fue arrestada por elementos de la AIC de acuerdo con una orden de aprehensión girada por un juez bajo la causa penal 1128/2026.

Según esta información, la mujer fue detenida cerca de la colonia Parques de la Cañada, donde los elementos de la AIC la interceptaron y posteriormente la trasladaron a la Fiscalía para ponerla a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación legal.

La detención de esta persona se hizo luego de que varios de los afectados presentaran denuncias penales en contra de ella, por delitos financieros y abuso de confianza, cometidos a través de engaños y fraudes.

Presuntamente, la mujer operaba créditos y préstamos utilizando documentación e identidades de terceros, además de implementar el famoso “esquema ponzi”, o “flor de la abundancia”, donde el organizador promete rendimientos altos en el corto plazo, pero utilizando el dinero de nuevos participantes, lo que inevitablemente colapsa el esquema.

Además, presuntamente la detenida habría convencido a muchas personas de invertir en “proyectos” de alto perfil, consiguiendo altas sumas de dinero para su financiamiento, pero en realidad dichos proyectos resultaban inexistentes.


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