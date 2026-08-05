Detienen en Piedras Negras a presunto asesino de Saltillo

Elementos de seguridad detuvieron en el municipio de Piedras Negras a Chad "N", de 35 años y de nacionalidad estadounidense, señalado como el presunto responsable del ataque registrado en una vivienda de la colonia Espinoza Mireles, en Saltillo, donde dos mujeres y un hombre perdieron la vida. Durante el operativo también fue localizado y rescatado con vida su hijo, un menor de edad que presuntamente había sido sustraído del domicilio tras los hechos.

La Fiscalía General del Estado informó que, al tener conocimiento del caso, desplegó un operativo especial de búsqueda apoyado con labores de inteligencia, videovigilancia y coordinación entre diversas corporaciones de seguridad. En las acciones participaron la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, la Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, lo que permitió identificar al presunto agresor, ubicar el vehículo en el que viajaba y seguir su ruta de escape.

Las investigaciones establecen de manera preliminar que el ataque estaría relacionado con un caso de violencia familiar. Debido a que el sospechoso es ciudadano estadounidense, las autoridades notificaron a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para impedir una posible fuga hacia Texas. Finalmente, Chad "N" fue interceptado cuando presuntamente intentaba cruzar por uno de los puentes internacionales de Piedras Negras y quedó a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.