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Nuevo León

Policías de Monterrey se capacitan en EUA para el Mundial 2026

Además del entrenamiento operativo, los mandos policiales recibieron capacitación en el uso de herramientas tecnológicas como drones y helicópteros

  • 15
  • Abril
    2026

Un grupo de 15 elementos de la Policía de Monterrey concluye esta semana un proceso de capacitación internacional en Dallas, Texas, como parte de una estrategia para fortalecer la preparación operativa ante eventos de gran escala, incluido el Mundial de Futbol 2026.

Adiestramiento enfocado en eventos masivos

La formación fue impartida por el Departamento de Policía de Dallas y se centró en el manejo de eventos masivos y manifestaciones públicas, escenarios que requieren coordinación, control y respuesta inmediata por parte de las corporaciones de seguridad.

En el programa participaron elementos de áreas clave como Operaciones Especiales, Investigaciones y Proximidad, reforzando así distintas capacidades dentro de la corporación.

Además del entrenamiento operativo, los mandos policiales recibieron capacitación en el uso de herramientas tecnológicas como drones y helicópteros, así como en estrategias de policía montada, ampliando su capacidad de respuesta en diferentes escenarios.

Estrategia Escudo y preparación para el Mundial

Estas acciones forman parte de la estrategia Escudo, con la que el municipio busca consolidar una corporación más eficiente y preparada para brindar mejor atención a la ciudadanía.

La capacitación también responde a la necesidad de fortalecer la seguridad ante la llegada de aficionados y turistas que visitarán la ciudad durante el Mundial de Futbol 2026.

De manera paralela, uno de los mandos de la corporación participa en un curso internacional en San Salvador, enfocado en protección y seguridad en eventos masivos.

Se trata del Comandante José Santos González Escobar, Director de Policía de Proximidad, quien continúa su formación como parte del fortalecimiento institucional en materia de seguridad.


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