Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
detenido_monclova_fiscalia_cfd815288d
Coahuila

Permite tecnología aérea capturar a presunto criminal en Monclova

Fiscalía de Coahuila informó que mediante el análisis de información cibernética y el uso de drones se logró establecer la identidad y ubicación del sospechoso

  • 14
  • Mayo
    2026

La detención de un presunto líder del Cártel del Noreste (CDN) en Monclova fue resultado de labores de inteligencia apoyadas con tecnología aérea y medios electrónicos, informó el delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa.

El operativo se concretó tras ubicar al individuo en la colonia Carranza, donde fue interceptado en la vía pública.

El funcionario explicó que, mediante el análisis de información cibernética y el uso de drones para vigilancia, se logró establecer la identidad y ubicación del sospechoso. Con estos elementos, las autoridades desplegaron un operativo que permitió su captura sin incidentes, cerca de su domicilio.

Indicó que el detenido será presentado ante un juez dentro del plazo constitucional, donde enfrentará cargos por suministro de narcóticos y amenazas con arma blanca. Se prevé que la audiencia inicial se realice en breve, conforme a los tiempos legales establecidos.

Cateo deriva en aseguramiento de armas

Tras la detención, las autoridades obtuvieron una orden judicial para catear el domicilio del imputado. Durante esta diligencia, se localizaron dos armas de fuego, lo que derivará en la intervención de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones en el ámbito federal.

De acuerdo con la información proporcionada, el detenido es originario de la región Centro de Coahuila, aunque contaba con antecedentes de presunta actividad delictiva en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estas líneas de investigación continúan siendo integradas por las autoridades.

Lazo Chapa aclaró que la captura se realizó en el exterior del domicilio, lo que permitió una intervención táctica más controlada por parte de los elementos de seguridad.

Coordinación interinstitucional y vigilancia permanente

El delegado destacó que este resultado se logró gracias al trabajo conjunto entre corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, bajo la coordinación del fiscal general Federico Fernández Montañez. Señaló que se mantiene una estrategia basada en inteligencia y proximidad social.

Añadió que, aunque existe la posibilidad de que otros integrantes de grupos delictivos intenten operar en la región, las autoridades permanecen en constante vigilancia para inhibir estas actividades. Recordó que recientemente también se logró la detención de otro individuo armado en circunstancias similares.

Finalmente, reiteró que la Fiscalía continuará fortaleciendo las acciones de investigación y prevención, con el objetivo de preservar la seguridad en Monclova y en toda la región Centro del estado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

operativo_robo_autos_1a20eaad38
Captura Policía de San Pedro a presunto ladrón de autos
c5528439_d40c_47ba_acc4_0dba89ff9735_1bbccb084d
Desarticula FGE célula criminal en la Región Centro
papa_leon_xiv_denuncia_aumento_de_gasto_militar_en_europa_371532e6dd
Papa León XIV denuncia aumento del gasto militar en Europa
publicidad

Últimas Noticias

Continua_cierre_vial_en_Revolucion_por_derrame_de_diesel_0ed11a4299
Cerrarán avenidas de Monterrey este viernes por recarpeteo
luis_miguel_2_5faa859bee
Aseguran que Luis Miguel fue internado en Nueva York
0cfe3291791decb354ff86680abcb1095943f665w_3f3f4f46e9
La NASA envía suministros y experimentos a la Estación Espacial
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_13_at_8_15_34_PM_46b7a738b5
Registra Puente 'Nuevo' sobre río Santa Catarina, 75% de avance
amenaza_franco_9efb862c6e
Alerta en CUFM por amenazas; despliegan operativo en plantel
samuel_garcia_anunciara_line_up_fan_fest_f61a7145d4
Samuel García revelará line-up de FIFA Fan Fest en Nuevo León
publicidad
×