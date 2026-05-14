Permite tecnología aérea capturar a presunto criminal en Monclova

La detención de un presunto líder del Cártel del Noreste (CDN) en Monclova fue resultado de labores de inteligencia apoyadas con tecnología aérea y medios electrónicos, informó el delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa.

El operativo se concretó tras ubicar al individuo en la colonia Carranza, donde fue interceptado en la vía pública.

El funcionario explicó que, mediante el análisis de información cibernética y el uso de drones para vigilancia, se logró establecer la identidad y ubicación del sospechoso. Con estos elementos, las autoridades desplegaron un operativo que permitió su captura sin incidentes, cerca de su domicilio.

Indicó que el detenido será presentado ante un juez dentro del plazo constitucional, donde enfrentará cargos por suministro de narcóticos y amenazas con arma blanca. Se prevé que la audiencia inicial se realice en breve, conforme a los tiempos legales establecidos.

Cateo deriva en aseguramiento de armas

Tras la detención, las autoridades obtuvieron una orden judicial para catear el domicilio del imputado. Durante esta diligencia, se localizaron dos armas de fuego, lo que derivará en la intervención de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones en el ámbito federal.

De acuerdo con la información proporcionada, el detenido es originario de la región Centro de Coahuila, aunque contaba con antecedentes de presunta actividad delictiva en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estas líneas de investigación continúan siendo integradas por las autoridades.

Lazo Chapa aclaró que la captura se realizó en el exterior del domicilio, lo que permitió una intervención táctica más controlada por parte de los elementos de seguridad.

Coordinación interinstitucional y vigilancia permanente

El delegado destacó que este resultado se logró gracias al trabajo conjunto entre corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, bajo la coordinación del fiscal general Federico Fernández Montañez. Señaló que se mantiene una estrategia basada en inteligencia y proximidad social.

Añadió que, aunque existe la posibilidad de que otros integrantes de grupos delictivos intenten operar en la región, las autoridades permanecen en constante vigilancia para inhibir estas actividades. Recordó que recientemente también se logró la detención de otro individuo armado en circunstancias similares.

Finalmente, reiteró que la Fiscalía continuará fortaleciendo las acciones de investigación y prevención, con el objetivo de preservar la seguridad en Monclova y en toda la región Centro del estado.

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