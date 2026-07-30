Dueño podrá recuperar pitón asegurada en Saltillo

La pitón burmesa albina localizada en calles del Centro de Saltillo podría regresar con su propietario si acredita su procedencia legal

La pitón burmesa albina localizada la semana pasada en calles de la zona centro de Saltillo podría ser devuelta a su propietario, siempre y cuando éste compruebe la legal procedencia del ejemplar y regularice su posesión ante la autoridad ambiental, informó Fernando Toledo, director de Vida Silvestre del Museo del Desierto.

El especialista explicó que se trata de una especie exótica originaria de Asia, cuya comercialización está permitida en México cuando proviene de criaderos autorizados y cuenta con la documentación correspondiente.

“Si el propietario presenta la factura o el documento que acredita su procedencia legal, puede recuperar al ejemplar. Lo importante es que también informe a la Secretaría de Medio Ambiente para que verifique que cuenta con instalaciones adecuadas y evitar que vuelva a escaparse”, señaló.

La serpiente fue localizada alrededor de las 7:00 de la mañana en el cruce de Juan Antonio de la Fuente e Ignacio La Llave, luego de que vecinos reportaran su presencia mediante los grupos de WhatsApp de los Comités Ciudadanos de Seguridad.

Elementos de la Policía Ambiental acudieron al sitio y lograron asegurar al reptil sin que se registraran personas lesionadas, para posteriormente ponerlo a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Fernando Toledo destacó que el aseguramiento fue posible gracias a la capacitación que personal del Museo del Desierto ha impartido a los elementos de la Policía Ambiental sobre el manejo seguro de serpientes, lo que permitió actuar conforme a los protocolos y proteger tanto a la ciudadanía como al propio animal.

Ejemplar difícilmente representa un peligro

Respecto al riesgo que representa este tipo de reptiles, explicó que el ejemplar mide aproximadamente dos metros de longitud y, al haber sido criado en cautiverio, está acostumbrado al contacto con las personas, por lo que difícilmente representa un peligro para los seres humanos.

Indicó que, aunque una pitón de mayor tamaño podría llegar a capturar animales domésticos pequeños, durante este incidente el principal riesgo era para la propia serpiente, ya que pudo haber sido atacada por perros o incluso por personas que intentaran matarla.

El director de Vida Silvestre recordó que quienes poseen fauna silvestre exótica deben notificarlo a la autoridad ambiental para que esta supervise las condiciones en que se mantiene el ejemplar y emita las recomendaciones necesarias para evitar fugas.

Asimismo, advirtió que esta situación es distinta a la de especies de fauna silvestre mexicana, como el mono araña y diversos pericos y loros nativos, cuya posesión por particulares está prohibida por la legislación ambiental.

Finalmente, exhortó a la población a no intentar capturar este tipo de animales y reportar de inmediato cualquier avistamiento a la Policía Ambiental o a las autoridades correspondientes, ya que una intervención oportuna permite proteger tanto a las personas como a la fauna silvestre.