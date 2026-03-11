Podcast
Nuevo León

Confirma familia hallazgo del hijo de dueño del 'Rey del Cabrito'

La familia de Javier Alejandro Martínez Valdez, hijo del propietario de los restaurantes Rey del Cabrito, confirmó el hallazgo de sus restos.

Tras más de una década de incertidumbre, la familia de Javier Alejandro Martínez Valdez, hijo del propietario de los restaurantes Rey del Cabrito, confirmó el hallazgo de sus restos.

La confirmación fue dada a conocer por Olga Martínez Valdez, hermana del hombre que había sido reportado como desaparecido desde 2015 en el estado de Coahuila.

De acuerdo con las investigaciones, las pruebas periciales determinaron que Martínez Valdez, hijo de Alberto Martínez, propietario de los restaurantes Rey del Cabrito, en realidad perdió la vida en un accidente vial ocurrido en Nuevo León.

Familia agradece apoyo de autoridades

A través de un mensaje, Olga Martínez Valdez expresó su agradecimiento a las autoridades por el trabajo realizado durante el proceso de investigación y localización.

"Hoy queremos agradecer a la Fiscalía de Nuevo León en coordinación con la Fiscalía de Coahuila por su trabajo y esfuerzo, por su compromiso para encontrar los restos mortales de nuestro hermano Javier Alejandro Martínez Valdéz desaparecido en 2015 y llegar a tener un cierre a la incansable búsqueda”.

Asimismo, reconoció el acompañamiento brindado por fiscales y agentes del Ministerio Público que han apoyado a la familia en este proceso. "Después de tanto tiempo de dolor y tristeza este paso nos da un poco de paz. Él nunca será olvidado y su memoria seguirá viva en nuestros corazones. Descanse en pa", publicó.

Once años de búsqueda

Durante años el caso se mantuvo como una desaparición registrada en Coahuila; sin embargo, nuevas investigaciones y estudios de genética forense realizados por autoridades de Nuevo León permitieron confirmar la identidad de los restos.

El hallazgo representa el cierre de una búsqueda de más de once años para la familia de Javier Alejandro Martínez Valdez, quienes finalmente pudieron conocer su destino tras un largo periodo marcado por la incertidumbre.


