Canacintra considera poco viable una anulación de la elección

La posibilidad de que los tribunales electorales anulen la elección de diputados locales en Coahuila es poco probable debido a la amplia diferencia de votos registrada en las urnas y a la falta de elementos públicos que acrediten irregularidades determinantes en el resultado, consideró Arturo Reveles Márquez, presidente de Canacintra Coahuila Sureste.

El líder empresarial señaló que los recursos promovidos por Morena y el Partido del Trabajo parecen responder más a una estrategia política para explicar los resultados obtenidos en las urnas que a la existencia de pruebas suficientes para invalidar la jornada electoral.

“Yo creo que es una forma de justificar esa baja votación que logró su partido. No veo elementos suficientes como para que proceda una anulación”, afirmó.

Morena y PT acudirán a instancias jurisdiccionales

Tras los cómputos distritales y estatales, Morena y PT anunciaron que acudirán a las instancias jurisdiccionales para impugnar el proceso electoral. La legislación mexicana establece que una elección puede anularse únicamente bajo causas específicas, como irregularidades graves y plenamente acreditadas que resulten determinantes para el resultado, rebase de topes de gastos de campaña en ciertos supuestos o violaciones sustanciales a los principios constitucionales que rigen los comicios.

Reveles Márquez indicó que, desde su perspectiva como ciudadano y observador del proceso, la jornada electoral transcurrió con normalidad y sin incidentes visibles que pudieran alterar el resultado final.

“Al menos en la casilla donde yo voté no observamos ningún tipo de irregularidad. La ventaja fue muy amplia y por eso veo muy complicado que una impugnación cambie el resultado”, señaló.

Piden respetar la voluntad expresada en las urnas

El presidente de Canacintra sostuvo que lo fundamental es respetar la decisión expresada por los ciudadanos en las urnas y que los tribunales resuelvan conforme a derecho, sin presiones externas ni intereses políticos.

“Los empresarios queremos una democracia activa y participativa. Habrá quienes voten por un partido y otros por otro, pero cuando ya existe un resultado claro, lo importante es que se respete la voluntad ciudadana”, expresó.

Advirtió que cualquier resolución que no esté sustentada estrictamente en los criterios legales podría generar incertidumbre y afectar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.

“Esperamos que los tribunales actúen conforme a la ley. Si las decisiones llegaran a verse influenciadas por factores ajenos al derecho, sería una situación desfavorable no solo para Coahuila, sino para la democracia del país”, concluyó.

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