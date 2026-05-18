Denuncia personal del IMSS descuentos y falta de pagos

Trabajadores suplentes y de base del IMSS en Saltillo realizaron una manifestación dentro de la clínica para denunciar descuentos salariales, pagos incompletos y presuntas irregularidades administrativas que, aseguran, afectan desde hace años a personal de distintas áreas del Hospital General de Zona N. 1 de la capital de Coahuila.

Los inconformes señalaron que más de 600 trabajadores resultaron afectados únicamente en la última quincena, aunque advirtieron que todavía falta contabilizar al personal de otros turnos y departamentos.

De acuerdo con Rubén Cortés, uno de los trabajadores que encabezó la protesta, algunos empleados dejaron de recibir entre 2 mil y hasta 6 mil 500 pesos.

Explicó que entre las anomalías detectadas aparecen descuentos por supuestas faltas injustificadas, reducción de estímulos de puntualidad y asistencia, además de “faltas fantasma”, pese a que el personal asegura cumplir con sus jornadas laborales y registrar asistencia mediante el sistema biométrico.

Los trabajadores afirmaron que la respuesta del área de personal fue solicitar la presentación de reclamaciones por escrito, proceso que podría tardar desde 45 días hasta un año para resolverse.

También denunciaron que el problema no es nuevo y que durante años han enfrentado retrasos, recortes y contratos temporales consecutivos sin lograr la asignación de bases laborales.

Rubén Cortés indicó que la manifestación incluyó personal de enfermería, trabajo social, camilleros, auxiliares universales de oficina y otras áreas distribuidas en maternidad, urgencias, quirófano, cirugía y medicina interna.

Los inconformes aclararon que evitaron suspender actividades médicas o dejar áreas sin atención para no afectar a los derechohabientes, por lo que únicamente realizaron protestas parciales en zonas administrativas y checadores de acceso.

Además, señalaron que ya solicitaron apoyo a representantes sindicales y entregaron oficios al comité seccional del sindicato, aunque hasta el momento aseguran no haber recibido una solución concreta al problema de pagos y descuentos.

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