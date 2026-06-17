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Coahuila

Empresas aprovechan el Mundial FIFA™ para esparcimiento laboral

La especialista explicó que algunas compañías han habilitado espacios para que sus colaboradores vean juntos los encuentros de la selección mexicana

  • 17
  • Junio
    2026

La transmisión de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dentro de centros de trabajo de Coahuila se ha convertido en una herramienta para fortalecer el sentido de pertenencia y mejorar el ambiente laboral, afirmó Karla Valdés, coordinadora de vinculación empresarial de la Universidad Autónoma de Coahuila y doctora en psicología, al señalar que diversas empresas han comenzado a incorporar actividades relacionadas con el torneo como parte de sus estrategias de salario emocional.

La especialista explicó que algunas compañías han habilitado espacios para que sus colaboradores vean juntos los encuentros de la selección mexicana y otros partidos del Mundial, incluso fuera de su horario habitual de trabajo.

“Hemos tenido reportes de empresas que están invitando a los trabajadores a regresar por la tarde para ver los partidos juntos y generar convivencia”, comentó.

Valdés indicó que este tipo de dinámicas pueden traducirse en beneficios para las organizaciones cuando son utilizadas de manera adecuada, ya que fortalecen la identidad colectiva entre los empleados y generan una percepción positiva del entorno laboral.

“Cuando sabemos utilizar este tipo de eventos para reforzar el salario emocional, los podemos usar a favor de nuestras empresas, de nuestras instituciones y de nuestras familias”, señaló.

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Explicó que antes del inicio del torneo algunas empresas consultaron a sus trabajadores sobre la forma en que les gustaría vivir la experiencia mundialista dentro de sus centros laborales, lo que derivó en actividades de integración como reuniones para observar los partidos, entrega de playeras y eventos especiales relacionados con el futbol.

La psicóloga destacó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 trasciende el ámbito deportivo y se convierte en un fenómeno social que influye en la convivencia familiar, laboral y comunitaria.

Genera identidad, pertenencia y unidad. Más allá del futbol, es un evento que conecta a las personas”, explicó.

No obstante, advirtió que también pueden presentarse efectos negativos cuando la afición se lleva al extremo, como conflictos entre seguidores de distintos equipos, consumo excesivo de alcohol o incluso problemas económicos derivados de gastos impulsivos relacionados con el torneo.

Valdés señaló que el Mundial despierta interés incluso entre personas que habitualmente no siguen el futbol, debido a la combinación de elementos deportivos, culturales y sociales que rodean el evento.

Destaco que las empresas que logren canalizar ese entusiasmo hacia actividades de integración podrían obtener beneficios en materia de clima organizacional y compromiso de sus trabajadores durante las próximas semanas.


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