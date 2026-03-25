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Coahuila

Encabeza Marimar Arroyo reforestación en Jardines de los Bosques

Más allá del impacto ambiental, esta acción refleja el compromiso de impulsar entornos dignos y fortalecer la participación ciudadana

  • 25
  • Marzo
    2026

La secretaria general del PRI Saltillo, Marimar Arroyo Peart, encabezó una jornada de reforestación en la Plaza El Tanque, ubicada en la colonia Jardines de los Bosques, atendiendo la solicitud de las y los vecinos del sector.

Revitaliza espacio público como punto de recreación

La actividad reunió a jóvenes universitarios y familias, quienes participaron en la siembra de árboles con el objetivo de revitalizar este espacio público, considerado un punto de encuentro y recreación para la comunidad.

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Más allá del impacto ambiental, esta acción refleja el compromiso de impulsar entornos dignos y fortalecer la participación ciudadana, fomentando la colaboración entre sociedad y organización política.

Marimar  señaló que con este tipo de iniciativas, el PRI Saltillo refrenda su apuesta por construir comunidad y generar mejores condiciones de vida, promoviendo espacios más verdes, ordenados y funcionales.


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