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Harfuch encabeza reunión de seguridad en Sinaloa con Rocha

El Gabinete de Seguridad del Gobierno federal sostuvo una reunión en Culiacán para reforzar la estrategia en Sinaloa, con la participación de autoridades

  • 16
  • Abril
    2026

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México realizó este jueves una reunión de trabajo en Culiacán, Sinaloa, con el objetivo de fortalecer las acciones en materia de seguridad en la entidad, en un contexto marcado por recientes hechos de violencia.

El encuentro fue encabezado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y contó con la participación del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, así como del gobernador Rubén Rocha Moya.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Novena Zona Aérea Militar, en la capital sinaloense, bajo un amplio despliegue de seguridad.

Desde primeras horas del día, elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y corporaciones estatales resguardaron el perímetro y restringieron accesos.

Este tipo de encuentros se ha vuelto recurrente en este espacio, anteriormente conocido como Base Aérea Militar número 10, donde autoridades federales evalúan la situación de seguridad en coordinación con distintos sectores.

Además de funcionarios de los tres órdenes de gobierno, a la mesa de trabajo se sumaron representantes del sector empresarial, académico y de medios de comunicación, en un intento por integrar distintas perspectivas al diagnóstico de la situación.

Entre los asistentes destacaron el empresario Jesús Vizcarra Calderón y el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, lo que refleja la intención de abrir el diálogo más allá del ámbito gubernamental.

Refuerzo de operativos y coordinación

De acuerdo con autoridades federales, la reunión se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum como parte del seguimiento a la estrategia de seguridad en el estado.

Durante el encuentro se reiteró el compromiso de mantener una coordinación permanente entre los distintos niveles de gobierno, así como fortalecer el diálogo con todos los sectores involucrados.

En ese sentido, la Secretaría de la Defensa Nacional recordó que desde enero pasado fueron desplegados mil 600 elementos del Ejército en Culiacán y Mazatlán, con la misión de realizar tareas de disuasión, prevención y patrullaje.

“La misión específica del personal desplegado es actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno (…) generando un ambiente de tranquilidad”, señaló la dependencia.

Además, se destacó que el objetivo central es avanzar en la construcción de condiciones que permitan consolidar la paz y mejorar la seguridad en beneficio de la población sinaloense.


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