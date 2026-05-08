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Nacional

Arrestan a tres por posesión de droga en Gral. Bravo y Matehuala

Las acciones fueron realizadas por la PFM en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch

  • 08
  • Mayo
    2026

Elementos de la Policía Federal Ministerial (MPF-AIC) en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que encabeza Omar García Harfuch, en dos casos distintos detuvieron a tres personas que presuntamente intentaron traficar drogas hacia Estados Unidos.

El primer caso se registró en el kilómetro 167+509 de la carretera Monterrey-Reynosa en el municipio de General Bravo, Nuevo León.

El conductor de una camioneta que procedía del estado de San Luis y tenía como destino final el estado de Georgia, Estados Unidos, fue detenido en flagrancia por delitos contra la salud.

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El detenido fue identificado como Sergio 'N' y le fueron asegurados los siguientes indicios:

-83 kilogramos de metanfetamina (contenida en 26 paquetes localizados en el interior del tanque de combustible y 24 paquetes localizados en las llantas)
- ⁠01 vehículo
- ⁠01 pieza metálica localizada en el piso del asiento trasero debajo del tapete 
- ⁠01 celular
- ⁠01 ticket
- ⁠Documentación diversa

INFO 7 DOS FOTOS.jpg

En el segundo caso, el 7 de mayo del año en curso, dos hombres fueron detenidos con 16 kilos de cocaína en Matehuala, San Luis Potosí.

Derivado de investigación e inteligencia, elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron en el kilómetro 14+500 de la Carretera Federal 57, Saltillo-Matehuala, a Juan Manuel 'N' y J Rafael 'N', por el delito contra la salud.

INFO 7 UNA FOTO (1).jpg

A quienes se les aseguraron los siguientes indicios: 

* 16 kilos de cocaína (contenida en 16 paquetes guardados en una maleta que fue localizada en el camarote del autobús)
* ⁠01 vehículo tipo autobús con placas de circulación 585-697 del Estado de Texas, EUA, y placas de circulación 08-RD-7R del Servicio de Autotransporte Federal
* ⁠02 teléfonos celulares
* ⁠01 maleta negra

De acuerdo con el conductor, procedían del Estado de Querétaro con destino al Estado de Texas, EUA.

Las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación en Escobedo, Nuevo León, y Matehuala, San Luis Potosí, respectivamente.

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