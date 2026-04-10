Encabeza PRI Saltillo jornada de apoyo a refugios

La secretaria general del Comité Municipal del PRI en Saltillo, Marimar Arroyo, encabezó una jornada de apoyo a un refugio de perros rescatados, como parte de acciones del Partido Revolucionario Institucional enfocadas en causas sociales en la capital coahuilense.

La actividad se realizó en el Centro de Operaciones de Dignidad Animal A.C., donde se entregó alimento para los animales en resguardo, en un contexto donde estas asociaciones operan principalmente con donaciones ciudadanas.

Durante la jornada participaron jóvenes vinculados al partido, quienes se sumaron a las labores de apoyo, en una estrategia de acercamiento comunitario impulsada por el PRI en Saltillo.

Integrantes del refugio señalaron que el mantenimiento de los animales implica gastos constantes, por lo que reiteraron la necesidad de fortalecer la adopción responsable y el respaldo de la comunidad.

La actividad se enmarca en el impulso de agendas sociales por parte de actores políticos, particularmente en temas de bienestar animal, que han cobrado mayor visibilidad en la ciudad.

Además del apoyo material, se promovió la importancia del respeto hacia los animales y la corresponsabilidad ciudadana frente al abandono.

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