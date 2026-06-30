La joven enfrentará el procedimiento en libertad, luego de que el juez le impusiera diversas medidas cautelares, entre ellas el uso de un brazalete electrónico.

Inicio / Coahuila / Vinculan a proceso a Evelyn 'N' por presunta violencia familiar

Un juez de control vinculó a proceso a Evelyn “N”, de 40 años, por el presunto delito de violencia familiar en agravio de su padre, Pedro “N”, el adulto mayor rescatado la semana pasada de una vivienda en condiciones de hacinamiento en la colonia República de Saltillo.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste, Julio Loera de la Rosa, informó que durante la audiencia de vinculación el juez consideró que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal.

“Ya tuvimos la audiencia inicial, la audiencia de vinculación a proceso y el juez coincidió con nosotros en que sí se establecía este hecho y que también existían pruebas de que esta persona lo cometió”, señaló.

Con la resolución judicial inició el periodo de investigación complementaria, durante el cual tanto la Fiscalía como la defensa podrán aportar nuevos datos de prueba para fortalecer sus respectivos argumentos.

Aunque fue vinculada a proceso, Evelyn “N” enfrentará el procedimiento en libertad, luego de que el juez le impusiera diversas medidas cautelares, entre ellas el uso de un brazalete electrónico.

“La medida cautelar implica que esta persona esté en libertad; sin embargo, tiene diversas prohibiciones, como no acercarse, no generar nuevos actos de molestia y tener un domicilio fijo”, explicó el delegado.

Loera añadió que la Fiscalía continúa recabando información para robustecer la carpeta de investigación, incluida la posibilidad de practicar evaluaciones que permitan determinar si existía alguna condición psicológica relacionada con la conducta atribuida a la imputada.

“Estamos dentro de ese proceso de obtener nueva información que en su momento también va a servir para reforzar nuestra carpeta de investigación”, indicó.

Agregó que, hasta el momento, no existe un dictamen que establezca alguna condición psicológica, pero precisó que para ello fue concedido el plazo de investigación complementaria.

El delegado recordó que el Código Penal de Coahuila establece para el delito de violencia familiar una sanción que puede ir de seis meses hasta seis años de prisión, dependiendo de lo que se acredite durante el proceso.

Asimismo, confirmó que como parte de las medidas cautelares, la imputada tiene prohibido cualquier tipo de contacto con la víctima, incluso por teléfono u otros medios de comunicación.

“Definitivamente está ahorita con esa prohibición y, en caso de que llegara a tenerla, nosotros estaríamos haciéndolo del conocimiento del juez como un incumplimiento a la medida cautelar impuesta y esto pudiera traer como consecuencia una medida más gravosa; incluso pudiéramos solicitar el internamiento de esta persona”, advirtió.

Respecto al estado de salud de Pedro “N”, Julio Loera informó que el adulto mayor permanece fuera de peligro y ya se encuentra bajo el cuidado de un familiar directo.

“Hasta ahorita nosotros sabemos que la persona se encuentra estable, ya se encuentra con otra persona que es parte de su familia directa… está bajo los cuidados de una persona diversa”, concluyó.

La vinculación a proceso deriva de la carpeta de investigación iniciada tras el rescate del adulto mayor, quien fue localizado por autoridades municipales y cuerpos de auxilio en condiciones de riesgo dentro de un domicilio de la colonia República, caso que dio origen a la investigación por presunta violencia familiar.