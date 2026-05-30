Exjefe policial de Sinaloa enfrentará audiencia en NY

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, comparecerá el próximo 1 de junio ante una corte federal del Distrito Sur de Nueva York, como parte del proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

La fecha fue confirmada mediante una notificación emitida por la jueza Katherine Polk Failla, quien fijó la audiencia inicial para las 12:00 horas en el Tribunal Thurgood Marshall, ubicado en Manhattan.

De acuerdo con documentos judiciales, el fiscal federal Jay Clayton informó que Mérida Sánchez permanece bajo custodia con el consentimiento de su defensa legal y solicitó suspender temporalmente los plazos establecidos por la Ley de Juicio Rápido mientras continúan las negociaciones y conversaciones preliminares entre ambas partes.

La petición fue respaldada por los abogados del ex funcionario y posteriormente aprobada por la jueza encargada del caso.

Se entregó voluntariamente en la frontera

El general retirado se entregó a las autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo después de cruzar por la garita de Nogales, Sonora, hacia el estado de Arizona.

Tras su ingreso a territorio estadounidense, fue trasladado a Nueva York para enfrentar las acusaciones formuladas por fiscales federales.

Mérida Sánchez es uno de los diez funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa señalados por autoridades estadounidenses en una investigación presentada recientemente.

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Hasta ahora, es el primero de los acusados en comparecer ante el tribunal federal.

La acusación incluye cargos por presunta conspiración para introducir narcóticos a Estados Unidos, posesión de armamento de uso restringido, incluidas ametralladoras, así como artefactos explosivos.

En caso de ser encontrado culpable, podría enfrentar una condena que oscila entre 40 años de prisión y cadena perpetua.

Las autoridades estadounidenses también sostienen que el ex mando policial habría recibido pagos mensuales de al menos 100 mil dólares en efectivo a cambio de favorecer operaciones criminales.

Según la acusación, dichos recursos habrían sido entregados presuntamente por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, identificado por el gobierno estadounidense como uno de los líderes de la facción conocida como Los Chapitos, vinculada al Cártel de Sinaloa.

La audiencia del próximo lunes marcará el inicio formal de un proceso que podría convertirse en uno de los casos judiciales más relevantes relacionados con presuntos nexos entre funcionarios mexicanos y organizaciones del narcotráfico.

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