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Coahuila

Saltillo estrena vuelo directo a Cancún con impacto turístico

El nuevo enlace no solo beneficia a quienes buscan viajar al Caribe mexicano, sino que también abre oportunidades en el ámbito empresarial.

  • 30
  • Marzo
    2026

Saltillo ya cuenta con un vuelo directo de ida y vuelta a Cancún, marcando un paso relevante en la conectividad aérea de la ciudad. Este fin de semana se realizaron los primeros viajes, informó el alcalde Javier Díaz González.

El edil destacó que esta nueva ruta representa un avance para la región, al facilitar tanto los traslados turísticos como la movilidad estratégica para distintos sectores.

Impulso al turismo y los negocios

El nuevo enlace no solo beneficia a quienes buscan viajar al Caribe mexicano, sino que también abre oportunidades en el ámbito empresarial.

La conexión con el aeropuerto de Cancún permite acceder a rutas internacionales, facilitando enlaces con otros continentes de forma más eficiente.

Saltillo se integra a red global

Con esta ruta, Saltillo fortalece su papel como punto de conexión, integrándose a uno de los destinos turísticos más importantes del país y a una red global de movilidad.

Este avance impulsa el desarrollo económico y turístico, generando nuevas oportunidades para la ciudad y sus habitantes.


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