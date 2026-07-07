Exigen a CFE atender apagones e indemnizar daños

El diputado Gerardo Aguado pidió a la CFE resolver las fallas eléctricas, transparentar la infraestructura e indemnizar a los afectados por apagones

El diputado Gerardo Aguado Gómez presentó ante el Congreso del Estado, un exhorto para que la CFE resuelva las fallas en el servicio, realice las indemnizaciones correspondientes por los daños ocasionados ademas de que transparente la situación de la infraestructura eléctrica en La Laguna.

Como ya se tiene conocimiento los constantes apagones que desde hace meses afectan a miles de familias, comercios e industrias de Torreón ya no pueden considerarse un hecho aislado. Se han convertido en un problema cotidiano que deteriora la calidad de vida de los ciudadanos, genera pérdidas económicas y evidencia la necesidad urgente de fortalecer la infraestructura eléctrica de la región.

Por ello, el diputado Gerardo Aguado presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a implementar acciones inmediatas que permitan resolver esta problemática, informar a la población sobre su derecho a reclamar indemnizaciones por los daños ocasionados a sus aparatos eléctricos y rendir un informe detallado sobre la situación del servicio en Torreón.

“No estamos hablando únicamente de interrupciones en el servicio eléctrico; estamos hablando de familias que pierden el refrigerador, de negocios que dejan de operar, de personas que invierten años de esfuerzo para comprar un minisplit o una pantalla y que, por un apagón, ven dañado su patrimonio.”

El legislador señaló que los apagones afectan por igual a hogares, comercios, industrias, sistemas de agua potable y vialidades, por lo que es indispensable que exista una respuesta técnica, transparente y permanente por parte de la CFE.

Por ello, además de solicitar una solución de fondo, el exhorto plantea que la CFE realice una campaña de información para orientar a los ciudadanos sobre el procedimiento para reclamar dichas indemnizaciones y que los trámites sean ágiles, accesibles y oportunos.