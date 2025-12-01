Explosión de pirotecnia deja cuatro mujeres lesionadas en desfile

Cuatro mujeres, incluidas dos menores de edad, resultaron lesionadas este domingo tras la explosión de pirotecnia durante el desfile por el 89 aniversario del municipio, luego de que un hombre activó artefactos sin medidas de seguridad y huyó del lugar.

De acuerdo con la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:34 horas cuando un hombre ingresó sin autorización al contingente portando diversos artículos pirotécnicos.

Las autoridades señalaron que el individuo no contaba con ninguna medida mínima de seguridad y, al activar uno de los artefactos, este se salió de control y detonó el resto del material que llevaba consigo.

La explosión alcanzó a varias personas que se encontraban participando y observando el desfile. Elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos implementaron los protocolos de emergencia, atendiendo a los lesionados y trasladándose al Hospital San Isidro, por ser la unidad más cercana al punto del siniestro.

Entre las personas afectadas se encuentran: Elizabeth Ávalos Lira, de 55 años, quien presenta probable fractura de fémur derecho; Alexia Paulina, de 13 años, con quemadura de segundo grado en la pierna izquierda; Aina Carolina, de 7 años, con quemadura de primer grado en pierna derecha; y Olga Martínez, de 60 años, quien sufrió quemadura de segundo grado en la pierna derecha.

Las autoridades informaron que el responsable huyó del lugar tras la explosión, por lo que elementos de Seguridad Pública mantienen un operativo de búsqueda para dar con su paradero. La zona fue acordonada mientras se realizaban las labores de atención y revisión.

