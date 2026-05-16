Muere tercera víctima tras explosión por pirotecnia en Amatitán

El Gobierno de Amatitán, Jalisco, confirmó la muerte de una tercera víctima relacionada con la explosión provocada por pirotecnia y un cilindro de gas durante las fiestas patronales registradas la noche del pasado jueves afuera de una iglesia del municipio.

La víctima fue identificada como Arturo Sánchez Sánchez, de 51 años, quien permanecía hospitalizado con quemaduras en el 55 por ciento del cuerpo.

Autoridades confirmaron nueva víctima mortal

El ayuntamiento informó este sábado mediante redes sociales, el fallecimiento del hombre y expresó condolencias a sus familiares.

Con esta muerte, la cifra de víctimas fatales aumentó a tres personas tras el estallido ocurrido durante las celebraciones religiosas.

Previamente habían fallecido Olga Lomelí de la O, de 22 años, y María Teresa Ríos Rivera, de 52 años.

Explosión dejó varios lesionados

Además de las víctimas mortales, el incidente dejó al menos 13 personas lesionadas. Autoridades detallaron que tres de los heridos continúan hospitalizados en estado grave debido a las quemaduras y lesiones sufridas durante la explosión.

Los cuerpos de emergencia atendieron a decenas de personas tras el caos generado en la explanada de la parroquia.

Así ocurrió la explosión en Amatitán

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas del jueves mientras se realizaban actividades con pirotecnia conocidas como “toritos” durante las fiestas patronales.

De acuerdo con los primeros reportes, un buscapié salió proyectado hacia la vía pública e impactó un cilindro de gas perteneciente a un puesto de comida.

La presencia de más material pirotécnico cerca del lugar provocó una fuerte explosión sobre los cruces de Porfirio Díaz y Obregón.

Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento posterior al estallido, cuando decenas de personas comenzaron a correr en busca de refugio.

Aplicarán ley seca tras tragedia

Luego del accidente, el municipio informó que aplicará ley seca durante este sábado 16 y domingo 17 de mayo.

Las autoridades señalaron que la medida busca fortalecer la vigilancia, prevenir nuevos accidentes y garantizar la seguridad en las zonas con mayor concentración de personas durante las festividades.

Mientras tanto, continúan las investigaciones para determinar las condiciones en que se almacenaba la pirotecnia y el cilindro de gas involucrado en la explosión.

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