Coahuila

Feria de los Animales promoverá bienestar y adopción responsable

Este domingo 12 de octubre se realizará de forma simultánea, una Feria de los Animales informó el la SMA, con el objetivo de promover el bienestar animal

  • 07
  • Octubre
    2025

Con el propósito de fomentar el bienestar animal y apoyar a los albergues de mascotas de las ciudades de Saltillo y Torreon, este domingo 12 de octubre se realizará de forma simultánea, una Feria de los Animales informó el la Secretaría del Medio Ambiente (SMA), Susana Estens de la Garza. 

En Saltillo la sede será en el Bosque Urbano Ejército Mexicano, en la etapa 4 conocida como “Aviones”. El evento comenzará a las 10:00 de la mañana, con la entrada totalmente libre, mientras que en Torreón la sede será también en el Bosque Urbano. 

La feria es organizada por la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SMA), en coordinación con asociaciones civiles y rescatistas locales, quienes buscan fortalecer la cultura del cuidado, la adopción responsable y la esterilización de mascotas.

49ac39f1-5fc4-4e58-a421-fc70d3c72829.jfif

Durante la jornada se llevarán a cabo las “Carreras Perronas”, que se realizarán de forma simultánea en siete municipios del estado, como parte de un esfuerzo conjunto entre la SMA y la Procuraduría de Protección al Ambiente (PROPAEC) para visibilizar el papel de los rescatistas y voluntarios que trabajan por el bienestar animal.

Los recursos recaudados se destinarán a organizaciones, veterinarios y refugios independientes que brindan atención y alimento a perros y gatos rescatados. 

Además, habrá servicio de esterilización a bajo costo, siguiendo el modelo que desde hace meses se ofrece en el Bosque Urbano, con el apoyo de la sociedad civil y médicos veterinarios.

El evento contará con una zona de adopciones, actividades recreativas y espacios de convivencia para toda la familia. 

29441484-7101-481d-8bf0-19f14b510c2b.jfif

Las autoridades recomendaron a los asistentes llevar agua y correa para sus mascotas, así como participar de manera responsable.

“Es una celebración muy bonita; buscamos que la gente disfrute con sus mascotas, pero también reflexione sobre la responsabilidad compartida que implica su cuidado”, expresó la titular de la SMA Coahuila.


