Coahuila

Impulsan bienestar femenino con Feria en Saltillo

Las asistentes pudieron acceder a actividades de bienestar personal como corte de cabello, gelish y servicios de estética

  • 11
  • Marzo
    2026

En el marco del Mes de las Mujeres, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través del DIF Saltillo y en coordinación con el programa MEJORA Coahuila, llevó a cabo la Feria de la Mujer en el Multideportivo El Sarape, al sur de la ciudad, donde decenas de asistentes pudieron acceder a diversos servicios gratuitos de salud, bienestar y asesoría.

Destacan importancia de generar espacios para las mujeres

Durante el evento, el alcalde Javier Díaz González, acompañado de su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, destacó la importancia de generar espacios dedicados al bienestar y fortalecimiento de las mujeres.

Señaló que este tipo de actividades reconocen su papel fundamental en las familias y en la construcción de la comunidad, además de impulsar su confianza, liderazgo y participación social.

Ofrecen servicios médicos, asesoría y actividades de bienestar

En la Feria de la Mujer se ofrecieron servicios médicos mediante la unidad móvil de Amor en Movimiento, entrega de aparatos auditivos y lentes, atención dental, psicológica y jurídica, así como diversos trámites como registro civil, licencias y cartas de no antecedentes penales.

Además, las asistentes pudieron acceder a actividades de bienestar personal como corte de cabello, gelish y servicios de estética, acercando así apoyos y atención directa a las mujeres del sector sur de la ciudad.


