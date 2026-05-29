Fortalecen expansión industrial de Ramos Arizpe con inversión

La instalación de una nueva agencia de vehículos comerciales de la firma internacional Dongfeng en Ramos Arizpe se suma a la ola de inversiones que continúa atrayendo el municipio y refuerza su papel como uno de los principales centros industriales y logísticos del norte de México.

Inauguran nueva operación en Ramos Arizpe

La nueva operación fue inaugurada por directivos de Grupo SITE y Magma Automotive México, quienes señalaron que la decisión de establecerse en Ramos Arizpe responde a la confianza que genera la región por su ubicación estratégica, infraestructura y vinculación con el sector productivo.

Al evento asistieron el alcalde Tomás Gutiérrez Merino y el secretario de Fomento Económico de Ramos Arizpe, Jacobo Zertuche, quienes destacaron la importancia de seguir atrayendo inversiones que fortalezcan la actividad económica y amplíen las opciones para los sectores de transporte, logística e industria.

Ofrecerán vehículos y servicios especializados

Los representantes de la empresa explicaron que la nueva agencia ofrecerá vehículos comerciales para distintos segmentos productivos, además de servicios de mantenimiento, postventa y suministro de refacciones especializadas.

Dongfeng es una de las marcas de vehículos comerciales con mayor presencia internacional, con operaciones en más de 100 países y una trayectoria de más de cinco décadas en la fabricación de unidades que van desde vehículos ligeros hasta tractocamiones de carga pesada.

Durante la inauguración se destacó que la expansión de la marca en México forma parte de una estrategia de crecimiento orientada a atender la demanda de movilidad comercial en regiones con alta actividad industrial, como la zona Sureste de Coahuila.

Se suma a la llegada de nuevas inversiones

La apertura de esta nueva agencia se suma a los proyectos de inversión que han llegado a Ramos Arizpe en los últimos años, impulsados por el crecimiento manufacturero, la conectividad carretera y la consolidación de la región como uno de los principales motores económicos del estado.

Comentarios