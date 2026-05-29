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Coahuila

Coahuila recibirá Concurso de Prototipos y Emprendimiento

La actividad reunirá a estudiantes y docentes de distintas entidades del país para presentar proyectos innovadores y propuestas de desarrollo tecnológico

  • 29
  • Mayo
    2026

El estado de Coahuila volverá a colocarse en el escenario nacional educativo al ser elegido como sede del XXVIII Concurso Nacional de Prototipos y Proyectos de Emprendimiento de la DGETI, evento considerado entre los más relevantes del nivel medio superior tecnológico en México.

La actividad reunirá a estudiantes y docentes de distintas entidades del país para presentar proyectos innovadores y propuestas de desarrollo tecnológico.

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La DGETI, siglas de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, es una de las instituciones educativas más importantes de México en formación técnica y tecnológica.

A través de sus planteles, impulsa programas enfocados en innovación, ciencia, emprendimiento y capacitación profesional para jóvenes de nivel bachillerato.

La comisionada de la DGETI en Coahuila, María del Rosario Linares Yeverino, destacó que para la entidad representa un orgullo recibir nuevamente un evento de carácter nacional, resultado del desempeño que han mostrado los planteles coahuilenses en áreas académicas, culturales y tecnológicas.

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Añadió que el ambiente de seguridad y tranquilidad que prevalece en el estado fue un factor importante para concretar la sede.

El concurso se desarrollará del 1 al 5 de junio en la región Sureste de Coahuila, donde, además de las competencias académicas y tecnológicas, los participantes podrán conocer diversos atractivos turísticos de la zona. Con este encuentro, Coahuila reafirma su posición como un punto estratégico para la realización de eventos educativos de alcance nacional.


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