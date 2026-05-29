Fiscalía impugnará amparo que liberó a Alejandro 'N'

El fiscal general de Justicia del Estado, Javier Flores, informó que la Fiscalía analiza presentar una queja ante instancias federales tras la liberación de Manuel Alejandro “N”, quien obtuvo un amparo pese a enfrentar múltiples denuncias por fraude inmobiliario.

El fiscal explicó que la liberación derivó de una suspensión otorgada por un juzgado federal en Tabasco, situación que la Fiscalía considera irregular, por lo que no se descarta promover una queja contra la actuación judicial que permitió que el imputado continuara su proceso en libertad.

“Con ese amparo, obviamente consideramos irregular la conducta del juez del distrito de Tabasco, por lo que probablemente se presente una queja ante la comisión disciplinaria del poder Judicial federal.”

De acuerdo con la Fiscalía, Manuel Alejandro “N” acumula alrededor de 80 denuncias, con un quebranto patrimonial estimado en aproximadamente 180 millones de pesos, cifras que continúan en revisión conforme se integran nuevas querellas.

“Promovió un amparo contra un orden de aquí y otra de allá y consideramos que debió haber declarado la incompetente”, señaló.

Flores detalló que, pese a la suspensión, las investigaciones penales y las carpetas abiertas continúan su curso, y que la asesoría jurídica de la Fiscalía trabaja en la promoción de inmuebles como garantía, con el objetivo de asegurar la reparación del daño a las víctimas, tanto en las causas judicializadas como en las investigaciones en trámite.

El fiscal precisó que la intención es explorar acuerdos con los afectados, siempre y cuando existan garantías reales, como propiedades libres de gravamen, que respalden el resarcimiento económico.

Alejandro “N”, propietario de la firma inmobiliaria Tamayo Capital, fue detenido en Querétaro por su presunta participación en un fraude inmobiliario de alto impacto, relacionado con incumplimientos de contratos de inversión y la no entrega de rendimientos prometidos.

Aunque inicialmente fue vinculado a proceso y sujeto a prisión preventiva, obtuvo un amparo que le permitió seguir el proceso en libertad, bajo medidas cautelares.

La Fiscalía reiteró el llamado a las personas afectadas a presentar denuncia, al señalar que las investigaciones permanecen abiertas.

Comentarios