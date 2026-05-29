Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
maru_campos_audiencia_5f83124ee4
Nacional

Aplazan audiencia de Maru Campos para el 2 de junio

La audiencia relacionada con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue aplazada luego de que el senador Javier Corral no acudiera a la diligencia programada

  • 29
  • Mayo
    2026

La audiencia judicial relacionada con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue diferida este viernes luego de que el senador de Morena y exgobernador del estado, Javier Corral Jurado, no se presentara a la diligencia programada en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.

Ante la inasistencia del legislador, el juez de control determinó suspender la sesión y reprogramarla para el próximo martes 2 de junio a las 09:45 horas.

El caso deriva de una impugnación promovida por Corral contra la decisión de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de no ejercer acción penal por presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

Maru Campos tampoco acudió de manera presencial

Aunque la audiencia estaba programada para este viernes, la gobernadora Maru Campos tampoco asistió personalmente.

En su representación comparecieron sus abogados, encabezados por Roberto Gil Zuarth, quienes sostuvieron la defensa de la mandataria y reiteraron que no existen elementos jurídicos que justifiquen una acción penal en su contra.

La estrategia legal busca respaldar la determinación de la Fiscalía capitalina de no proceder judicialmente por los hechos denunciados.

Defensa acusa intento de llevar el caso a la FGR

Durante la diligencia, los abogados de Maru Campos acusaron formalmente a Javier Corral de impulsar una estrategia para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación.

Según los litigantes, el objetivo sería trasladar el expediente al ámbito federal, donde, afirmaron, existirían condiciones políticas más favorables para el exgobernador.

La defensa señaló particularmente la cercanía de Corral con funcionarios de la FGR y mencionó al actual vocero de la institución, Ulises Lara.

La solicitud para que la Fiscalía General de la República atraiga el caso fue confirmada por Javier Schütte, abogado de Javier Corral.

El litigante explicó que ya se presentó formalmente la petición para que las autoridades federales investiguen los presuntos delitos relacionados con privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

Sin embargo, aclaró que la denuncia no está dirigida específicamente contra la gobernadora de Chihuahua.

“La denuncia es contra quien resulte responsable”, puntualizó.

Schütte también indicó que será decisión personal de Javier Corral acudir o no a la siguiente audiencia, por lo que hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su asistencia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_rocha_maru_a6c7702b05
FGR no ha imputado a Rubén Rocha ni a Maru Campos, aclara CSP
EH_CONTEXTO_b1dba3e64d
Rubén Rocha y exfuncionarios son citados por la FGR
proyectos_9_manuel_0076719274
Van por captura de representante legal de Proyectos 9, Manuel 'N'
publicidad

Últimas Noticias

IMG_3662_b925d11dd4
¡Campeones invictos! Auténticos Tigres Juvenil
9c6f5a70_c9bf_4e14_a229_9f04004e3ae6_37d09222af
Murió a los 90 años el ex Gobernador Jorge Treviño
Trump_manifiesto_18975073ef
Donald Trump elimina restricciones a vehículos todoterreno
publicidad

Más Vistas

nl_centros_municipios_ca9b4bc90c
Llaman a repoblar los 'centros' de Nuevo León
trabajadores_sacan_provecho_a_prestamos_5cb8126bf5
Se dispara ola de fraudes por Sofomes en Nuevo León
amenaza_escuela_san_pedro2_ca8f802f3b
Suspenden clases en primaria de San Pedro por amenaza de tiroteo
publicidad
×