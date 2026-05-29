Aplazan audiencia de Maru Campos para el 2 de junio

La audiencia judicial relacionada con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue diferida este viernes luego de que el senador de Morena y exgobernador del estado, Javier Corral Jurado, no se presentara a la diligencia programada en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.

Ante la inasistencia del legislador, el juez de control determinó suspender la sesión y reprogramarla para el próximo martes 2 de junio a las 09:45 horas.

El caso deriva de una impugnación promovida por Corral contra la decisión de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de no ejercer acción penal por presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

Maru Campos tampoco acudió de manera presencial

Aunque la audiencia estaba programada para este viernes, la gobernadora Maru Campos tampoco asistió personalmente.

En su representación comparecieron sus abogados, encabezados por Roberto Gil Zuarth, quienes sostuvieron la defensa de la mandataria y reiteraron que no existen elementos jurídicos que justifiquen una acción penal en su contra.

La estrategia legal busca respaldar la determinación de la Fiscalía capitalina de no proceder judicialmente por los hechos denunciados.

Defensa acusa intento de llevar el caso a la FGR

Durante la diligencia, los abogados de Maru Campos acusaron formalmente a Javier Corral de impulsar una estrategia para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación.

Según los litigantes, el objetivo sería trasladar el expediente al ámbito federal, donde, afirmaron, existirían condiciones políticas más favorables para el exgobernador.

La defensa señaló particularmente la cercanía de Corral con funcionarios de la FGR y mencionó al actual vocero de la institución, Ulises Lara.

La solicitud para que la Fiscalía General de la República atraiga el caso fue confirmada por Javier Schütte, abogado de Javier Corral.

El litigante explicó que ya se presentó formalmente la petición para que las autoridades federales investiguen los presuntos delitos relacionados con privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

Sin embargo, aclaró que la denuncia no está dirigida específicamente contra la gobernadora de Chihuahua.

“La denuncia es contra quien resulte responsable”, puntualizó.

Schütte también indicó que será decisión personal de Javier Corral acudir o no a la siguiente audiencia, por lo que hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su asistencia.

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