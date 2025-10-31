Cerrar X
Coahuila

GM detiene operaciones en Ramos Arizpe por bloqueos carreteros

Cerca de 4,000 trabajadores del complejo de GM en Coahuila entran en paro técnico hasta el 4 de noviembre por afectaciones en el suministro de materiales

  • 31
  • Octubre
    2025

Cerca de 4,000 trabajadores del complejo de General Motors en Ramos Arizpe entrarán en paro técnico a partir de este jueves 30 de octubre, debido a la afectación en el suministro de materiales ocasionada por los bloqueos carreteros en el estado de Guanajuato, por lo que las operaciones se reanudarán hasta el martes 4 de noviembre.

La compañía informó que las protestas que han bloqueado rutas logísticas en el Bajío continúan impactando su cadena de producción nacional, motivo por el cual también se detuvo el segundo turno en los complejos de Silao y San Luis Potosí.

General Motors indicó que mantiene comunicación con autoridades federales, estatales y sindicatos para dar seguimiento a la situación y evaluar alternativas que permitan reanudar actividades lo antes posible, privilegiando la seguridad y el bienestar de su personal.

Aunque la empresa no detalló las condiciones económicas aplicables durante el paro, fuentes internas confirmaron que el complejo Ramos Arizpe cuenta con aproximadamente 4 mil empleados afectados por esta medida temporal.

La industria automotriz del país ha expresado en distintas ocasiones su preocupación por afectaciones logísticas derivadas de bloqueos carreteros, pues impactan producción, exportaciones y compromisos con cadenas globales de suministro.

Hasta el momento, la compañía no ha emitido un boletín adicional y se mantiene a la espera de condiciones que permitan normalizar operaciones.


