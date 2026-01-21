Coahuila activa protocolo tras despidos en industria automotriz

Luego del despido masivo registrado en la planta de General Motors de Ramos Arizpe, autoridades laborales de Coahuila confirmaron que ya se han detectado movimientos y ajustes internos en otras empresas, principalmente del sector industrial, lo que llevó al estado a activar un protocolo de atención y acompañamiento para trabajadores.

La Secretaría del Trabajo de Coahuila informó que, aunque el caso de General Motors es el único reacomodo de gran escala (1,900 trabajadores liquidados) confirmado hasta ahora, también se han observado despidos menores, reubicaciones de personal y movimientos internos en distintas plantas, asociados a cambios en los procesos productivos y a la transición hacia la electromovilidad.

Dos de las empresas señaladas han sido Martín Rea y Vuteq Ramos Arizpe, donde, por medio de las redes sociales, los trabajadores han expuesto un despido de alrededor de 200 trabajadores en cada una de dichas plantas.

Ante este escenario, el estado puso en marcha un Protocolo Integral de Acompañamiento a Trabajadores, con el objetivo de anticiparse a posibles afectaciones, garantizar el respeto a los derechos laborales y facilitar la reincorporación al empleo de quienes resulten impactados.

El protocolo opera a través de tres frentes; por un lado, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo brinda asesoría y representación legal gratuita a trabajadores que enfrenten despidos o conflictos laborales, con atención directa también vía WhatsApp en el número 844 594 4972.

De forma paralela, el Servicio de Empleo Coahuila mantiene activa una bolsa de trabajo unificada, integrada con vacantes del sector privado y coordinada con cámaras empresariales, sindicatos y municipios, con el fin de lograr colocaciones rápidas para personas que pierdan su empleo.

Además, el Centro de Conciliación Laboral revisa y valida convenios de terminación laboral, para asegurar que los acuerdos entre empresas y trabajadores se realicen conforme a la ley y sin irregularidades.

Las autoridades laborales señalaron que el protocolo permanecerá activo mientras continúen los ajustes en la industria, y que el monitoreo se mantiene de forma permanente para detectar oportunamente nuevos movimientos que puedan afectar el empleo en el estado.

