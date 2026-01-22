Podcast
Whats_App_Image_2025_06_10_at_9_16_03_PM_47cb579848
Coahuila

Ofrecerá Ramos Arizpe 2,000 vacantes tras recorte en GM

Entre los ajustes reportados se encuentran recortes aproximados de 40 trabajadores en BorgWarner, alrededor de 200 en Martinrea y cerca de 100 en HCMF

  • 22
  • Enero
    2026

Tras el despido masivo de alrededor de 1,900 trabajadores en General Motors, en Ramos Arizpe se han registrado reajustes menores en algunas plantas proveedoras, sin que exista un efecto dominó en el empleo industrial, informó Jacobo Zertuche Cedillo, al detallar que actualmente hay más de 2,000 vacantes disponibles para reubicar a los trabajadores afectados.

De acuerdo con el funcionario, los movimientos laborales detectados corresponden principalmente al cierre de líneas de producción de vehículos eléctricos, derivado del cambio de orientación del mercado estadounidense, sin que ello implique el retiro de operaciones completas ni la salida de empresas del municipio. Señaló que varias plantas continúan operando y, en algunos casos, fortaleciendo líneas de combustión interna.

Entre los ajustes reportados se encuentran recortes aproximados de 40 trabajadores en BorgWarner, alrededor de 200 en Martinrea y cerca de 100 en HCMF, además de otros movimientos menores en distintas compañías.

general-motors-aranceles.jpg

Zertuche Cedillo subrayó que estos números no representan una crisis generalizada, sino ajustes puntuales dentro de un mercado laboral que sigue mostrando demanda de mano de obra.

Indicó que, para atender a las personas liquidadas de GM, el municipio implementó un nuevo esquema de vinculación directa con empresas, concentrando vacantes por perfil para canalizar a los solicitantes de forma inmediata, lo que ha permitido mayor respuesta y aceptación por parte de los empleadores.

Añadió que, en coordinación con el Gobierno del Estado, se prepara una feria del empleo el próximo 30 de enero, en la que se prevé ofertar más de 2,000 vacantes, además de las disponibles actualmente en el municipio. Recordó que en la feria del año pasado se ofrecieron 2,400 empleos, de los cuales cerca de 800 se concretaron en el corto plazo.

Finalmente, señaló que existen nuevas empresas interesadas en instalarse en Ramos Arizpe, aunque los anuncios se realizarán una vez que concluyan los procesos de adquisición de terrenos y definiciones de inversión, lo que podría ampliar la oferta laboral durante los próximos meses.


Comentarios

Etiquetas:
