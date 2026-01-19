Descarta Coahuila crisis laboral por ajuste en GM

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, descartó que el reciente recorte la planta de General Motors en Ramos Arizpe, derive en una cascada de desempleo en la cadena de proveeduría automotriz, al asegurar que el ajuste responde a un factor específico del mercado de autos eléctricos y no a una contracción general de la industria en el estado.

El mandatario explicó que la situación está directamente relacionada con la disminución en la venta de vehículos eléctricos en Estados Unidos, provocada por la eliminación del subsidio federal de entre 7 mil y 8 mil dólares que se otorgaba a los compradores.

Este cambio, dijo, impactó desde hace meses a las plantas enfocadas en ese segmento, como las ubicadas en Coahuila, que abastecían principalmente al mercado estadounidense.

Ante este escenario, Jiménez Salinas señaló que el Gobierno del Estado activó de inmediato una estrategia conjunta con las secretarías del Trabajo y de Economía, la empresa y los sindicatos, para evitar un impacto mayor en el empleo.

El objetivo, subrayó, “es reacomodar a los trabajadores antes de que abandonen la empresa”, mediante procesos de vinculación directa con otras compañías que actualmente demandan mano de obra.

Detalló que actualmente existen más de 2 mil vacantes disponibles en la industria automotriz de la Región Sureste, a las que se suman alrededor de 700 empleos adicionales en el sector de la construcción, particularmente en proyectos industriales y de infraestructura.

Estas vacantes, dijo, permiten absorber buena parte de la fuerza laboral que se libera por el ajuste en el segmento eléctrico.

El gobernador recordó que una situación similar se presentó hace aproximadamente año y medio, cuando se logró reubicar a la totalidad de los trabajadores afectados, por lo que confió en que el resultado será similar en esta ocasión.

Añadió que, de acuerdo con la información más reciente, no se ha confirmado un impacto directo en empresas proveedoras, ya que el ajuste se concentró en un turno específico ligado a la producción de eléctricos.

Jiménez Salinas agregó que General Motors mantiene comunicación permanente con el estado y ha informado sobre nuevas inversiones orientadas a vehículos de combustión interna, además de un anuncio de inversión cercana a los mil millones de dólares, de los cuales una parte relevante se destinará a Coahuila, lo que refuerza la estabilidad del sector a mediano plazo.

Finalmente, sostuvo que el empleo en Coahuila se mantiene estable, y que los ajustes observados forman parte de un reacomodo del mercado automotriz global, no de una crisis local.

“Hay empresas que están creciendo, abriendo operaciones y requiriendo trabajadores. Estamos haciendo esa vinculación y confiamos en que en las próximas semanas la gran mayoría esté ya reubicada”, concluyó.

