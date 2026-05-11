Refuerzan cerco sanitario en Coahuila por gusano barrenador

Autoridades sanitarias y productores ganaderos reforzaron en Coahuila las medidas de prevención y control contra el gusano barrenador del ganado, plaga que mantiene bajo vigilancia distintas zonas del estado tras la detección de casos recientes.

La reunión más reciente se llevó a cabo en el ejido Agua Nueva, en Saltillo, donde participaron representantes de Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, autoridades rurales, productores y personal de la Comisión México-Americana para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales.

Durante el encuentro se explicó el comportamiento de la mosca Cochliomyia hominivorax, responsable de transmitir el gusano barrenador, además de los riesgos que representa para animales de sangre caliente e incluso para humanos.

Entre las acciones implementadas en la región destacan barridos sanitarios, aplicación de medicamentos preventivos, vigilancia epidemiológica y tratamientos estratégicos para evitar infestaciones en el ganado.

Las autoridades también mantienen la entrega de kits para toma de muestras y notificación inmediata de casos sospechosos en comunidades rurales.

Además, continúa la aspersión y liberación de moscas estériles como parte de la estrategia biológica para reducir la reproducción del insecto transmisor.

El reforzamiento de estas medidas ocurre luego de que Coahuila activara durante las últimas semanas un cerco sanitario en distintas regiones del estado para contener posibles contagios y evitar afectaciones mayores al sector ganadero.

Autoridades estatales y federales insistieron en la importancia de que productores reporten rápidamente cualquier caso sospechoso para evitar la propagación de la plaga en zonas rurales y ganaderas del estado.

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