IEC impulsará participación ciudadana rumbo a elecciones

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y el Colegio de Notarios Públicos del estado firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la promoción del voto de cara a la jornada electoral del próximo 7 de junio.

Este acuerdo contempla la realización de acciones conjuntas orientadas a fomentar la participación ciudadana y difundir la importancia de ejercer un voto informado.

La firma del convenio se da en el contexto del Proceso Electoral Local 2025-2026, en el que se renovarán las diputaciones del Congreso estatal.

Entre los compromisos establecidos, se encuentra la difusión de herramientas informativas como el sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”, así como campañas para incentivar la participación y reforzar la cultura cívica en la entidad.

Asimismo, ambas instituciones trabajarán en la capacitación de personal electoral y en la orientación a la ciudadanía y actores políticos sobre la certificación de documentos y la fe pública en materia electoral. Durante el evento, representantes del IEC y del Colegio de Notarios destacaron que esta alianza busca fortalecer la confianza en los procesos democráticos y promover una sociedad más participativa y consciente de sus derechos políticos.

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