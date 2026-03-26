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Tamaulipas

Iglesia católica invita a participar activamente en Semana Santa

El obispo exhortó a los creyentes a participar activamente en las actividades religiosas y a aprovechar este tiempo de reflexión espiritual

  • 26
  • Marzo
    2026

La Iglesia católica en el mundo se prepara para concluir el tiempo de Cuaresma y dar paso a la Semana Santa, que inicia este domingo con el Domingo de Ramos.

El obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, Eugenio Andrés Lira Rugarcia, recordó el llamado del Papa León XIV a los fieles para fortalecer la oración y la reflexión durante este periodo.

El jerarca católico destacó que, durante la Cuaresma, los creyentes están invitados a acercarse más a Dios mediante la lectura y la oración.

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“En su mensaje, el Papa nos recuerda que Jesús en el desierto se puso a la escucha del Padre, y también nosotros estamos invitados a leer un poco más, por ejemplo, los santos evangelios, y procurar espacios para platicar con Dios; esa es la oración”, expresó.

A partir de este domingo, los fieles vivirán una semana de celebraciones litúrgicas. Entre las fechas más importantes se encuentran el Jueves Santo, con la institución de la Eucaristía; el Viernes Santo, en que se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús; el Sábado de Gloria, con la bendición del agua y el fuego nuevo; y el Domingo de Resurrección, que se celebra como una gran fiesta.

En este contexto, el obispo exhortó a los creyentes a participar activamente en las actividades religiosas y a aprovechar este tiempo de reflexión espiritual.

“Si podemos, vayamos a la iglesia y hagamos una buena confesión, eso nos ayudará a librarnos de cargas; participemos en la misa y, si es posible, comulguemos para llenarnos del amor de Dios”, señaló.

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Asimismo, recordó que la Iglesia establece el ayuno obligatorio, que consiste en una comida fuerte al día y dos ligeras para personas de entre 18 y 59 años, además de la abstinencia de carne roja.

Finalmente, subrayó que estas prácticas pueden complementarse con acciones en favor de los demás.

“La abstinencia de carne se puede suplir por otras acciones, como rezar el rosario, acudir a misa o ayudar a quienes más lo necesitan, ya sea en asilos, casas hogar o apoyando a personas vulnerables”, concluyó.


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