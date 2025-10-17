Impulsan alianza binacional para preservar Río Bravo
Más de 2.2 toneladas de desechos fueron interceptadas antes de llegar al cauce principal, para beneficio de más de 670,000 habitantes
Arca Continental y Coca-Cola México presentaron una iniciativa binacional que busca preservar el Río Bravo mediante la instalación de dispositivos flotantes que recolectan residuos en puntos estratégicos del afluente. Esta acción conjunta entre las ciudades de Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, tiene como objetivo evitar que toneladas de basura lleguen al río, reforzando la colaboración entre ambos países para proteger este ecosistema compartido.
Como resultado del proyecto, más de 2.2 toneladas de desechos han sido interceptadas antes de llegar al cauce principal, beneficiando a más de 675 mil habitantes. La iniciativa cuenta con el respaldo técnico de Osprey Initiative, que desarrolló la tecnología de recolección a través de barreras flotantes. En Zacate Creek, Texas, se han retirado más de 900 kilogramos de residuos, mientras que en Nuevo Laredo se recuperaron 1.3 toneladas, incluyendo 180 kilogramos de materiales reciclables.
Arca Continental y Coca-Cola México destacaron que esta acción se alinea con su estrategia de economía circular y seguridad hídrica, al tiempo que promueve la corresponsabilidad ambiental entre gobiernos, empresas y comunidades.
Autoridades de ambas ciudades coincidieron en que proteger el Río Bravo es una tarea conjunta y urgente. La empresa reafirmó su compromiso con la sostenibilidad y con generar un impacto positivo en las regiones donde opera.
