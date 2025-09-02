Cerrar X
Coahuila

Incorporan a más de 47 mil mujeres a Pensión Bienestar

Serán acreedoras de la Tarjeta del Bienestar para recibir un apoyo económico bimestral y acceso a diversos programas sociales

Durante agosto, más de 47 mil mujeres de 60 a 64 años en Coahuila fueron incorporadas a la Pensión Mujeres Bienestar, informó la Delegación de Programas para el Bienestar en la entidad.

El registro se llevó a cabo en jornadas realizadas del 1 al 31 de agosto en diferentes municipios. 

Las beneficiarias recibirán en los próximos meses su Tarjeta del Bienestar, con la cual accederán a un apoyo económico bimestral y a otros programas sociales.

De forma paralela, en las últimas dos semanas del mes se sumaron más de 3 mil 800 adultos mayores de 65 años y más a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, ampliando así la cobertura del programa federal.

El delegado Américo Villarreal Santiago destacó que estas acciones buscan fortalecer la seguridad económica y la autonomía de las mujeres y personas adultas mayores, además de garantizar que los apoyos lleguen de manera directa y sin intermediarios.

La Delegación reiteró que estos programas forman parte de la política social del Gobierno de México, orientada a que ningún sector de la población vulnerable quede excluido.


