Incorporan al AIFA en vuelos con Estados Unidos

México colocó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como pieza clave en la relación aérea con Estados Unidos, luego de alcanzar un acuerdo con el Departamento de Transporte (DOT) que redefine las condiciones del transporte bilateral.

Tras semanas de tensión por presuntas violaciones al convenio vigente, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes lograron que el gobierno estadounidense reconociera al AIFA como parte de la oferta aeroportuaria de la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que representa un respaldo a la estrategia mexicana de reorganizar su sistema aéreo.

El entendimiento contempla avanzar en la incorporación formal del AIFA al Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015, lo que podría traducirse en nuevas rutas, mayor conectividad y expansión de operaciones, tanto para pasajeros como para carga.

Este punto es clave para posicionar a la terminal como alternativa real frente al Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

En materia de carga aérea, uno de los temas más sensibles de la negociación, ambas naciones acordaron establecer condiciones de acceso equitativo y transparente a la infraestructura aeroportuaria, con el objetivo de evitar distorsiones en el mercado y fortalecer la logística entre ambos países.

Como parte del acuerdo, se creará un grupo de trabajo binacional encargado de dar seguimiento técnico a los compromisos, revisar el marco regulatorio y abrir espacio a la participación de aerolíneas interesadas en ampliar sus operaciones, particularmente en el AIFA.

El giro en la relación bilateral ocurre después de que el DOT acusara a México de incumplir el acuerdo aéreo, lo que generó advertencias de posibles sanciones y elevó la presión diplomática.

El nuevo entendimiento no solo desactiva ese riesgo, sino que reposiciona al AIFA en el mapa estratégico de la aviación entre México y Estados Unidos.

Respaldo de aerolíneas

Aeroméxico reconoció la gestión del gobierno federal en las negociaciones con Estados Unidos en materia de transporte aéreo, destacando el liderazgo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Agencia Federal de Aviación Civil para alcanzar avances con el Departamento de Transporte estadounidense.

La aerolínea señaló que este diálogo fortalece la relación bilateral y el desarrollo del sector, y reiteró su disposición a colaborar en la implementación de los acuerdos para ampliar su red de rutas. Con más de 90 años de operación, subrayó su compromiso de seguir conectando a México con el mundo y de impulsar el intercambio económico y social.

Comentarios