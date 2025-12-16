Incorporan a Donna Summer al Salón de la Fama de los Compositores

La Reina de la Música Disco, Donna Summer fue incorporada de manera póstuma al Salón de la Fama de los Compositores, un reconocimiento que destaca su talento no solo como intérprete, sino como autora de algunos de los temas más influyentes del siglo XX.

La ceremonia se realizó en The Butterfly Room, en Cecconi’s, en Los Ángeles, y fue encabezada por Paul Williams, compositor ganador del Óscar.

Al acto asistieron su esposo, Bruce Sudano, así como sus hijas Brooklyn Sudano y Amanda Sudano Ramirez.

Williams subrayó que Summer “cambió el curso de la música” con canciones que siguen vigentes y que conectan con distintas generaciones.

“Inspiró al mundo a bailar, pero también a sentir”, expresó.

Más que una voz: una autora clave

Donna Summer, fallecida en 2012 a los 63 años, construyó una carrera imparable en las décadas de los setenta y ochenta.

Su mezcla de disco, soul, pop, funk y electrónica dio forma a clásicos como "I Feel Love", "Bad Girls", "Love to Love You Baby" y "She Works Hard for the Money".

Además, ganó cinco premios Grammy y lanzó tres álbumes multiplatino.

Para Bruce Sudano, este reconocimiento tiene un valor especial. Recordó que, pese a los múltiples premios, su faceta como compositora no siempre fue valorada como merecía.

“Ser reconocida por su escritura era algo muy importante para ella”, señaló.

Un lugar entre los grandes

El Salón de la Fama de los Compositores fue fundado en 1969 y reconoce a autores con al menos 20 años de trayectoria desde su primer lanzamiento comercial.

Aunque las incorporaciones póstumas no suelen formar parte de la gala anual, el legado de Summer motivó un homenaje especial.

Comentarios