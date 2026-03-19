Pagos con tarjeta en gasolineras serán más baratos

En el marco de la 89 Convención Bancaria 2026, la Asociación de Bancos de México (ABM) anunció que reducirá las comisiones en pagos con tarjeta en gasolineras, un ajuste que busca beneficiar tanto a consumidores como a comercios.

La reducción de comisiones forma parte de un esfuerzo más amplio por modernizar los servicios bancarios y facilitar la inclusión financiera.

La banca proyecta aumentar el crédito como proporción del PIB del 38% al 45% hacia 2030, lo que implicaría una colocación adicional de $4.5 billones de pesos.

“Es un avance importante para fomentar el uso de medios electrónicos”, indicó Emilio Romano, presidente de la ABM.

La convención, que reúne a autoridades, banqueros y especialistas del sector financiero, abordará los principales retos y oportunidades del sistema bancario mexicano.

La inauguración contará con la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum, y se discutirán temas como inclusión financiera, digitalización, educación financiera y fortalecimiento del crédito.

Durante el evento, los participantes destacaron también los avances de la banca en finanzas sostenibles.

“La banca está avanzando de manera decidida en la agenda de finanzas sostenibles”, afirmaron los organizadores, subrayando la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en las estrategias de inversión.

Además, se presentaron nuevas herramientas financieras verdes, incluyendo bonos y créditos destinados a proyectos de energía renovable y eficiencia energética.

Más del 60% de los bancos cuentan con políticas de financiamiento con criterios ESG

Según los organizadores, más del 60% de los bancos ya cuentan con políticas de financiamiento que incorporan criterios ESG, y se espera que esta proporción aumente en los próximos años, reforzando el compromiso de la banca con la sostenibilidad y la inversión responsable.

En el marco de la Convención, Emilio Romano expresó confianza en el proceso de revisión del T-MEC, resaltando la importancia del comercio exterior para la economía mexicana.

“Es fundamental mantener condiciones que den confianza a la inversión”, señaló, enfatizando que la estabilidad del acuerdo es clave para la confianza de los mercados.

A pesar de estos avances, los banqueros expresaron la necesidad de mayor certidumbre por parte del gobierno.

“Se requieren reglas claras para seguir impulsando el crédito y la inversión”, comentaron durante el evento, enfatizando la importancia de un marco regulatorio estable para planear estrategias de largo plazo.

El regreso de la Convención permitió retomar el diálogo directo entre autoridades y sector financiero, creando un espacio para debatir sobre la digitalización, la inclusión bancaria, la ciberseguridad y el financiamiento al desarrollo, ejes centrales que definirán la competitividad y sostenibilidad de la banca mexicana en los próximos años.

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