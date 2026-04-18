Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
mijes_escobedo_portal_participacion_ciudadana_906e541e89
Nuevo León

Escobedo lanza plataforma digital para participación ciudadana

El municipio ahora se suma a la tendencia de gobiernos que incorporan herramientas digitales para hacer más transparente la gestión pública.

  • 18
  • Abril
    2026

El municipio de Escobedo presentó un nuevo modelo de participación ciudadana a través de una plataforma digital que permitirá a los habitantes involucrarse directamente en decisiones públicas desde sus celulares.

Durante un evento realizado en el Teatro Digital Fidel Velázquez, el alcalde Andrés Mijes tomó protesta al Consejo Municipal de Participación Ciudadana y dio a conocer este portal, con el que se busca facilitar la interacción entre gobierno y ciudadanía.

A través de esta herramienta, los vecinos podrán consultar propuestas de obras, participar en encuestas, emitir opiniones y dar seguimiento a acciones del municipio, además de conocer información sobre su sector y las juntas vecinales en tiempo real.

mijes escobedo portal participacion ciudadana

Autoridades municipales señalaron que este esquema busca fortalecer la cercanía con la población y mejorar la toma de decisiones en temas como seguridad, desarrollo urbano y servicios públicos, mediante el uso de tecnología.

Con este sistema, Escobedo se suma a la tendencia de gobiernos que incorporan herramientas digitales para ampliar la participación ciudadana y hacer más transparente la gestión pública.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

d088615c_7822_4b5f_9053_70ba1e28c3c5_e2dc795312
Eligen a Angie Cedillo como alcaldesa infantil de Ramos Arizpe
alcalde_de_saltillo_5da80df0d4
Confirma alcalde de Saltillo gran éxito en partido con causa
enrr_f58135edd0
Promueven mediación para conflictos vecinales en Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

crear_conciencia_uso_desmedido_ia_f92439b3ba
Crear conciencia sobre el uso desmedido de la IA y sus estragos
7dd0859d_11de_46f8_b859_6ae5115feef4_23598a1ac4
Frente Frío 45 provocará lluvias y rachas de viento este domingo
Captura_de_pantalla_2026_04_19_010539_b12d85cacb
Negociaciones entre Irán y EUA avanzan, sin acuerdo final
publicidad

Más Vistas

clima_nublado_monterrey_nuevo_leon_52446fde72
Alertan por lluvias y frío en Nuevo León este fin de semana
Whats_App_Image_2026_04_16_at_9_44_28_PM_1_68f022bafa
Colegios en NL no incluyen: expulsan a niños con autismo
EH_UNA_FOTO_67_922e49f080
Ebrard alista estrategia con el CCE rumbo a revisión del T-MEC
publicidad
×