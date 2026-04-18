Escobedo lanza plataforma digital para participación ciudadana

El municipio de Escobedo presentó un nuevo modelo de participación ciudadana a través de una plataforma digital que permitirá a los habitantes involucrarse directamente en decisiones públicas desde sus celulares.

Durante un evento realizado en el Teatro Digital Fidel Velázquez, el alcalde Andrés Mijes tomó protesta al Consejo Municipal de Participación Ciudadana y dio a conocer este portal, con el que se busca facilitar la interacción entre gobierno y ciudadanía.

A través de esta herramienta, los vecinos podrán consultar propuestas de obras, participar en encuestas, emitir opiniones y dar seguimiento a acciones del municipio, además de conocer información sobre su sector y las juntas vecinales en tiempo real.

Autoridades municipales señalaron que este esquema busca fortalecer la cercanía con la población y mejorar la toma de decisiones en temas como seguridad, desarrollo urbano y servicios públicos, mediante el uso de tecnología.

Con este sistema, Escobedo se suma a la tendencia de gobiernos que incorporan herramientas digitales para ampliar la participación ciudadana y hacer más transparente la gestión pública.

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