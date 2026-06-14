Camilo inicia gira por Europa inspirado en sus hijas

El cantante colombiano Camilo inició este fin de semana su gira europea en el marco del Tenerife Music Festival en España, donde repasó los grandes éxitos que le llevaron a la fama mundial.

Durante una entrevista, el artista confesó que ésa era la primera vez que se subía a un escenario en 2026 y que estaba “muy ilusionado”.

“He venido un montón de veces y he sido recibido con mucho cariño. Justo por eso, por la generosidad del público, que ha sido tan abierto, tan especial conmigo y me ha abierto las puertas de una manera genuina, honesta y bonita. Tocar aquí tantas veces ha sido un privilegio y espero que lo siga siendo por muchos años más”, afirmó el cantante.

Sobre su próximo disco, admitió que no quiere "adelantar mucho", pero sí explicó que es una obra "profundamente personal" con la que busca "inmortalizar el rol de padre" que en estos momentos "protagoniza absolutamente" todo lo que es.

"Este rol de padre me ha estado enseñando tantas cosas y tengo ganas de sembrar un montón de cosas más. Estoy haciendo esto en este álbum: explorando a cabalidad creativamente, las letras y la música de lo que va a haber en este álbum como un buceo profundo de la identidad".

Ese sentimiento prevaleció “en momentos anteriores” de su vida, pero en este momento está “en una posición contraria”, donde explora cada vez menos “lo que hay fuera” y se centra cada vez más en "las puertas” que no conoce de su interior.

“No encuentro manera de pensar en mí sino a través de los ojos de mis hijas. Creativamente, este álbum es un ejercicio de volverme a ver a mí mismo y a mi historia, a lo que he sido, a lo que soy y a mi infancia incluso".

A pocos minutos de comenzar su concierto, el cantante volvió con su familia y compañeros para prepararse para salir a liderar un festival marcado por la presencia de otros grandes artistas como Iván Ferreiro, Pablo Alborán y Ana Mena.

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