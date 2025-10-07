Inician obras de rehabilitación en Ramos Arizpe

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe puso en marcha un nuevo paquete de obras públicas que contempla la rehabilitación de más de 20 plazas y espacios recreativos en distintas zonas de la ciudad, con una inversión superior a 147 millones de pesos.

El arranque se realizó en la plaza del fraccionamiento Hacienda El Refugio, donde comenzaron los trabajos de instalación de luminarias, juegos infantiles, árboles y mobiliario urbano. Estas acciones forman parte del programa “Con Obra Tras Obra, Ramos se Transforma”, que busca mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida en sectores habitacionales y rurales.

De acuerdo con el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, los proyectos incluyen pintura, rehabilitación de bancas, botes de basura y mantenimiento general. Señaló que los trabajos responden a solicitudes directas de los vecinos y pretenden recuperar espacios seguros para la convivencia familiar.

El edil explicó que este esquema de intervención se extiende a seis ejes de desarrollo urbano, entre ellos alumbrado público, salud comunitaria, seguridad y modernización de vialidades, con obras que se ejecutarán antes de concluir el año.

Además de los espacios públicos, el municipio planea construir cuatro áreas recreativas en ejidos y ampliar el sistema de videovigilancia C2, con el fin de fortalecer la seguridad y la infraestructura social.

El programa “Con Obra Tras Obra” busca mantener un ritmo constante de obras menores y medianas, con recursos municipales, para atender las necesidades más visibles de los ciudadanos sin recurrir a endeudamiento.





