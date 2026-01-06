Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
PHOTO_2026_01_06_15_44_25_fcd3813010
Nacional

Inician jornadas para agilizar licencia federal de conductor

La SICT puso en marcha estas jornadas para reducir tiempos en el examen psicofísico y la entrega de la constancia médica a conductores federales

  • 06
  • Enero
    2026

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) puso en marcha este martes las Jornadas de Medicina del Transporte, con el objetivo de agilizar la aplicación del Examen Psicofísico Integral y la entrega de la Constancia de Aptitud Psicofísica a conductores de transporte de carga, pasaje y servicios auxiliares que buscan tramitar o renovar su licencia federal.

Estas jornadas permitirán reducir los tiempos de valoración y dictamen médico, facilitando el proceso para los operadores del autotransporte federal.

La subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Tania Carro Toledo, explicó que las personas interesadas deberán realizar un pre-registro en el enlace oficial y posteriormente acudir a la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva con la documentación requerida.

PHOTO-2026-01-06-15-44-29.jpg

Documentos solicitados

  • Identificación oficial
  • Comprobante de pago
  • Electrocardiograma 
  • Estudios de glucosa sérica y hemoglobina glucosilada
  • Reporte de agudeza visual no mayor a 30 días —con uso obligatorio de lentes durante el examen, en caso de requerirlos— y carta responsiva firmada. 

Los estudios médicos deberán ser emitidos por laboratorios con registro ante la Cofepris, con certificación vigente y mecanismos de verificación como Código QR.

PHOTO-2026-01-06-15-44-32.jpg

Cuatro etapas durante 2026

Durante este año, las Jornadas de Medicina del Transporte se desarrollarán en cuatro etapas, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 18:00 horas, exceptuando días y horas inhábiles, en distintas sedes del país:

  • Etapa 1: Unidad Médica Bombas, en la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, del 1 al 31 de enero.
  • Etapa 2: Unidad Médica Toluca Centro, en Toluca, Estado de México, del 1 al 30 de abril.
  • Etapa 3: Unidad Médica Centro SICT Guadalajara, en Zapopan, Jalisco, del 1 al 31 de julio.
  • Etapa 4: Unidad Médica Centro SICT Monterrey, en Guadalupe, Nuevo León, del 1 al 30 de octubre.

Para la atención de los usuarios se contará con la participación de médicos generales, psicólogos, nutriólogos, enfermeras, así como personal administrativo y de apoyo para el registro y la toma de exámenes biométricos.

PHOTO-2026-01-06-15-44-36.jpg

Incremento en la expedición de licencias

Durante el evento de arranque de las jornadas, el director general de Autotransporte Federal, Luis Ruiz, destacó que la expedición de licencias federales ha mostrado un crecimiento significativo y se prevé que continúe al alza.

“Aprovecho la ocasión para informarles de manera preliminar que, en 2025, a través de la Dirección General de Autotransporte Federal, se expidieron 221 mil 722 licencias nuevas y renovaciones, lo que, comparado con las 145 mil 334 expedidas en 2024, representó un incremento del 53 por ciento”, señaló.

PHOTO-2026-01-06-15-44-26.jpg

Por su parte, la titular de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, Sonia Jiménez Hernández, afirmó que estas acciones tienen “el objetivo de brindar una alternativa más ágil y eficiente a las personas que operan y conducen en los diversos modos de transporte federal, a efecto de obtener la constancia de aptitud”.

Al evento de inicio de las Jornadas de Medicina del Transporte acudieron representantes de organismos del sector como CANACAR, CANAPAT, ANTP, CONATRAM y AMOTAC, quienes respaldaron la estrategia para mejorar los procesos de evaluación médica y expedición de licencias federales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_2_dce7e8592f
Región noreste lidera quejas por telecomunicaciones en 2025
fiscalia_de_justicia_en_nuevo_28acba6c01
Prevé Fiscalía afectaciones por falta de acuerdo presupuestal
rusia_eua_buque_venezuela_ff854f97a9
Acusa Rusia a Estados Unidos de interceptar ilegalmente petrolero
publicidad

Últimas Noticias

barcelona_vs_bilbao_2026_f5a1a63496
Barcelona golea al Athletic de Bilbao en la Supercopa de España
antidumping_mexico_eua_2026_4abe167f9e
Arranca México investigación antidumping contra manzanas de EUA
carrera_5_k_tamaulipas_a9566f6894
"Pequeños Héroes 2026": Reynosa corre por niños con cáncer
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×