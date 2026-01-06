Inician jornadas para agilizar licencia federal de conductor

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) puso en marcha este martes las Jornadas de Medicina del Transporte, con el objetivo de agilizar la aplicación del Examen Psicofísico Integral y la entrega de la Constancia de Aptitud Psicofísica a conductores de transporte de carga, pasaje y servicios auxiliares que buscan tramitar o renovar su licencia federal.

Estas jornadas permitirán reducir los tiempos de valoración y dictamen médico, facilitando el proceso para los operadores del autotransporte federal.

La subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Tania Carro Toledo, explicó que las personas interesadas deberán realizar un pre-registro en el enlace oficial y posteriormente acudir a la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva con la documentación requerida.

Documentos solicitados

Identificación oficial

Comprobante de pago

Electrocardiograma

Estudios de glucosa sérica y hemoglobina glucosilada

Reporte de agudeza visual no mayor a 30 días —con uso obligatorio de lentes durante el examen, en caso de requerirlos— y carta responsiva firmada.

Los estudios médicos deberán ser emitidos por laboratorios con registro ante la Cofepris, con certificación vigente y mecanismos de verificación como Código QR.

Cuatro etapas durante 2026

Durante este año, las Jornadas de Medicina del Transporte se desarrollarán en cuatro etapas, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 18:00 horas, exceptuando días y horas inhábiles, en distintas sedes del país:

Etapa 1: Unidad Médica Bombas, en la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, del 1 al 31 de enero.

Etapa 2: Unidad Médica Toluca Centro, en Toluca, Estado de México, del 1 al 30 de abril.

Etapa 3: Unidad Médica Centro SICT Guadalajara, en Zapopan, Jalisco, del 1 al 31 de julio.

Etapa 4: Unidad Médica Centro SICT Monterrey, en Guadalupe, Nuevo León, del 1 al 30 de octubre.

Para la atención de los usuarios se contará con la participación de médicos generales, psicólogos, nutriólogos, enfermeras, así como personal administrativo y de apoyo para el registro y la toma de exámenes biométricos.

Incremento en la expedición de licencias

Durante el evento de arranque de las jornadas, el director general de Autotransporte Federal, Luis Ruiz, destacó que la expedición de licencias federales ha mostrado un crecimiento significativo y se prevé que continúe al alza.

“Aprovecho la ocasión para informarles de manera preliminar que, en 2025, a través de la Dirección General de Autotransporte Federal, se expidieron 221 mil 722 licencias nuevas y renovaciones, lo que, comparado con las 145 mil 334 expedidas en 2024, representó un incremento del 53 por ciento”, señaló.

Por su parte, la titular de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, Sonia Jiménez Hernández, afirmó que estas acciones tienen “el objetivo de brindar una alternativa más ágil y eficiente a las personas que operan y conducen en los diversos modos de transporte federal, a efecto de obtener la constancia de aptitud”.

Al evento de inicio de las Jornadas de Medicina del Transporte acudieron representantes de organismos del sector como CANACAR, CANAPAT, ANTP, CONATRAM y AMOTAC, quienes respaldaron la estrategia para mejorar los procesos de evaluación médica y expedición de licencias federales.

