Coahuila

Inician proyecto ferroviario Saltillo–Ramos Arizpe–Nuevo Laredo

El alcalde Ramos Arizpe sostendrá reuniones con representantes de Grupo Carso para abordar la contratación de mano de obra local y proveeduría regional

  • 16
  • Enero
    2026

La empresa Grupo Carso, que ganó la licitación del proyecto del tren de pasajeros Saltillo–Ramos Arizpe–Nuevo Laredo, inició los primeros trabajos de compactación de terrenos en un predio ferroviario ubicado a espaldas del Parque Industrial Santa María, informó el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino.

Inicio de obras y campamento de trabajo

El edil detalló que actualmente se encuentra en proceso la instalación de un campamento de obra, donde se concentrará el personal que participará en la construcción del proyecto ferroviario, particularmente en la zona cercana a la planta tratadora y áreas industriales del municipio.

Reuniones para contratación y proveeduría local

Gutiérrez Merino señaló que en los próximos días sostendrá reuniones con representantes de Grupo Carso para abordar temas relacionados con la contratación de mano de obra local y la proveeduría regional, alineados con la intención del Gobierno del Estado de que el proyecto genere beneficios directos para la economía de Ramos Arizpe y la región Sureste de Coahuila.

Participación de trabajadores y proveedores locales

De acuerdo con el alcalde, se buscará que los trabajos contemplen la participación de ingenieros, operadores de maquinaria, montacarguistas, constructores y proveedores de servicios locales, a fin de que las compras y contrataciones se realicen prioritariamente en el municipio y zonas aledañas.

Coordinación técnica y proyectos complementarios

Indicó que el proyecto ferroviario contempla obras de gran magnitud y ampliaciones importantes, por lo que la coordinación con la empresa constructora permitirá revisar aspectos técnicos, urbanos y de planeación, con base en el conocimiento directo de la dinámica de la ciudad.

Finalmente, Gutiérrez Merino afirmó que el gobierno municipal mantendrá gestiones permanentes para que las inversiones asociadas al proyecto ferroviario se traduzcan en empleo, desarrollo económico y obras funcionales, además de dar seguimiento a proyectos complementarios de infraestructura vial, como el caso del Puente de Los Pinos, que continúa en etapa de planeación y revisión técnica.


