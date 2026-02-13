Podcast
Investiga Salud casos sospechosos de sarampión en secundaria

Personal de la Secretaría de Salud de Coahuila realiza barridos de vacunación, búsqueda intencionada de casos y revisión de cartillas en la escuela

La Secretaría de Salud de Coahuila investiga cuatro casos sospechosos de sarampión detectados en la Escuela Secundaria número 72, ubicada en la colonia Miguel Hidalgo en Saltillo, informó Raymundo Zamarripa, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 8.

Autoridades mantienen vigilancia epidemiológica por casos sospechosos

El funcionario precisó que, aunque los casos se mantienen bajo vigilancia epidemiológica, actualmente no existe un riesgo sanitario para la población, ya que los menores se encuentran estables y cuentan con esquema completo de vacunación. Los resultados de laboratorio se esperan a inicios de la próxima semana.

Zamarripa explicó que, de manera preliminar, los síntomas apuntan más a varicela que a sarampión. Sin embargo, por protocolo sanitario se tomaron muestras para descartar cualquier otra enfermedad febril exantemática y cumplir con los lineamientos de vigilancia epidemiológica.

Recomiendan reforzar higiene y vigilancia en plantel escolar

Ante la situación, la Secretaría de Salud emitió recomendaciones preventivas al plantel, entre ellas reforzar medidas de higiene, limpieza y saneamiento en aulas, así como solicitar que alumnos con fiebre o exantema (salpullido o lesiones rojas en la piel puntiagudas) permanezcan en casa y acudan a valoración médica.

La dependencia aclaró que no se ha recomendado la suspensión de clases, ya que esta medida solo se sugiere cuando existe un aumento confirmado de casos.

Autoridades evitan generar alarma y monitorean evolución de casos

El jefe jurisdiccional subrayó que las decisiones se toman con base en la evolución clínica y epidemiológica, respetando la autonomía de los planteles educativos y evitando generar alarma innecesaria, al tratarse de enfermedades esperadas en la infancia.

Salud realiza barridos de vacunación y búsqueda de posibles contagios

Como parte del protocolo, personal de la Secretaría de Salud de Coahuila realiza barridos de vacunación, búsqueda intencionada de casos y revisión de cartillas en la escuela y en los sectores donde viven los estudiantes, acciones que se aplican incluso antes de contar con resultados confirmatorios.

Los menores bajo observación tienen rangos de edad entre los 12 y 14 años, y hasta el momento no se ha identificado un foco de contagio adicional en la comunidad, donde la autoridad sanitaria mantiene seguimiento diario tanto con las familias como con la dirección escolar.

Coahuila no registra casos confirmados de sarampión en 2026

Finalmente, Zamarripa reiteró que en Coahuila no hay casos confirmados de sarampión en este 2026, y que la vigilancia de enfermedades febriles exantemáticas es permanente durante todo el año, como parte de las acciones rutinarias de salud pública.


