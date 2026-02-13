Podcast
Coahuila

Joven quema olla con frijoles y moviliza bomberos en Ramos Arizpe

Al ingresar al inmueble, los elementos localizaron a una persona del sexo masculino, quien se encontraba en el interior del domicilio, totalmente dormido

  • 13
  • Febrero
    2026

La tarde de este viernes se registró una movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe tras el reporte de un presunto incendio en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Gómez Farías y Zaragoza, en la zona centro del municipio.

De acuerdo con el informe oficial, el llamado de auxilio se generó luego de que los vecinos detectaran humo saliendo del interior del domicilio, lo que hizo suponer un incendio en casa habitación. 

Al arribar al sitio, los bomberos realizaron una entrada forzada para verificar la situación, ya que el humo era visible desde el exterior.

fbaafbaf-4b91-4896-8ae7-8d5adfdeb196.jpeg

Al ingresar al inmueble, los elementos localizaron a una persona del sexo masculino, quien se encontraba en el interior del domicilio, totalmente dormido. 

Tras la revisión, se confirmó que no se trataba de un incendio, sino de una olla con frijoles que se había quemado, lo que ocasionó la acumulación de humo en la vivienda.

b2aa8478-e317-41f0-b5d2-a037885deb17.jpeg

El reporte señala que el joven se quedó dormido mientras cocinaba, lo que derivó en el incidente y en la alerta a los servicios de emergencia, por lo que por fortuna no se reportaron personas lesionadas ni daños mayores al inmueble.

Posteriormente, los bomberos realizaron labores de ventilación para disipar el humo y descartar cualquier riesgo adicional, concluyendo el servicio sin mayores contratiempos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al cocinar, evitar dejar alimentos en el fuego sin supervisión y atender de inmediato cualquier señal de riesgo para prevenir emergencias mayores.


