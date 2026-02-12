Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Escena

Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Autoridades confirmaron un enfrentamiento en Villanueva, Zacatecas; artistas estarían a salvo en CDMX y no se reportan heridos entre ellos

  • 12
  • Febrero
    2026

La noche de este jueves, el convoy en el cual viajaban Christian Nodal y su esposa, Ángela Aguilar, fue atacado mientras se dirigía a la Ciudad de México desde Zacatecas, de acuerdo con versiones extraoficiales.

De acuerdo con la información que ha trascendido, el convoy estaba conformado por una unidad de avanzada de la Policía Estatal y militares, quienes habrían estado en la parte trasera de la escolta. Los artistas irían en una camioneta al centro del convoy.

Se presume que la caravana comenzó a ser seguida por drones y, posteriormente, le cerraron el paso al equipo de avanzada, lo que originó un enfrentamiento.

Los únicos que habrían sido atacados habrían sido los escoltas de la parte delantera.

Fuentes cercanas de la familia Aguilar, además de asegurar que Ángela y Nodal no estuvieron cerca de los disparos, también confirmaron que ambos artistas se encuentran tranquilos y a salvo en la Ciudad de México.

Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario General de Gobierno en Zacatecas, aseguró en redes sociales que un enfrentamiento se registró en el Municipio de Villanueva, a la altura de Tayahua.

Del mismo modo, dijo que tanto el Ejército, la Fiscalía y la Guardia Nacional acudieron al punto para dar con los responsables. 

Por último, afirmó que se logró la detención de personas involucradas en la agresión, pero no dio detalles de la cantidad de capturados.

Sin embargo, no hizo alguna referencia a que serían escoltas de Nodal y Ángela Aguilar.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

quienes_atacaron_convoy_angela_aguilar_christian_nodal_b1957b0516
Detienen a 4 tras ataque cerca de rancho de Pepe Aguilar
sheinbaum_pepe_aguilar_angela_454a3cebf8
Desmiente Presidenta ataque armado contra Pepe y Ángela Aguilar
pepe_aguilar_en_la_arena_mty_abe128af9d
Aclara Pepe Aguilar ataque cerca de su casa en Zacatecas
publicidad

Últimas Noticias

20260213_06_comparte_nl_buenaspracticas_11_10f6cafde4
Comparte NL prácticas de transformación digital en el Senado
Whats_App_Image_2026_02_13_at_8_36_54_PM_2_a6193cf700
Promueve San Pedro respeto vial durante festejos de San Valentín
vacuna_sarampion_54df98208c
Fortalecen campaña de vacunación contra sarampión en Tamaulipas
publicidad

Más Vistas

escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
zuazua_nl_5c34013be4
Autorizó padre de alcaldesa 'ecocidio' en humedal de Zuazua
publicidad
×